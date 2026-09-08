Marco Rubio habló de su amistad con Abelardo De La Espriella: “Lo conozco desde antes de que fuera presidente”

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia este martes, 8 de septiembre, estuvo marcada por un mensaje personal dirigido al presidente Abelardo De La Espriella.

Durante su intervención en Barranquilla, el funcionario reveló que conoce al mandatario colombiano desde antes de que ingresara a la política y destacó que la relación entre ambos se remonta a varios años atrás.

“Es raro viajar a un país si no se conoce a un jefe de Estado y un presidente, que uno ya conoce desde hace años, antes de que fuera presidente, antes de que estuviera en política”, aseguró, al tiempo que manifestó que conocía al mandatario desde antes: “él se volvió loco y se metió a la política…”, dijo entre risas el funcionario estadounidense.

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En ese momento jocoso, el presidente De La Espriella aseguró que “viene él”, en referencia a que se dice que Rubio aspirará a la Presidencia para suceder a Donald Trump en las elecciones del 2028.

El jefe de la diplomacia estadounidense incluso recordó que hace cerca de dos años y medio compartieron mesa en una boda en el sur de Florida, una anécdota que utilizó para ilustrar la cercanía personal que existe entre ambos.

“Hace unos dos años y medio estuvimos en la misma mesa, en una boda, en el sur de la Florida”, comentó.

Rubio aseguró que esa relación previa le permite tener confianza en el mandatario colombiano y en la dirección que pretende darle al país. “Yo lo sé porque lo conozco desde antes de que fuera presidente. Este es un hombre enérgico, es un hombre de visión, es un hombre fuerte, es un hombre valiente”, manifestó.

Marco Rubio. Secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En uno de los momentos más llamativos de su discurso, el secretario de Estado dijo que De La Espriella asumió el poder en medio de circunstancias especialmente complejas.

“Está confrontando una situación muy compleja que ha heredado”, señaló, antes de mencionar tanto los daños provocados por el reciente terremoto que afectó al país como los problemas institucionales que, según él, dejaron los últimos cuatro años de gobierno. Durante la misma intervención, Rubio afirmó que Colombia enfrenta las consecuencias de “un mal gobierno” y de un “desastre institucional”, en referencia a la administración de Gustavo Petro.

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La cercanía entre ambos dirigentes también fue presentada por Rubio como un reflejo de la nueva etapa que busca construir Washington con Bogotá. El funcionario recordó que durante los últimos años se produjo un distanciamiento entre los gobiernos de los dos países, una situación que calificó como “no natural” dada la profundidad de los vínculos históricos entre ambas naciones.

Marco Rubio habló de su amistad con Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Los enlaces entre Estados Unidos y Colombia son casi imposibles de replicar en otro país de la región”, aseguró.

Según Rubio, la alianza entre ambos países debe apoyarse en la cooperación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el comercio y la inversión. La visita hace parte de una gira regional que también incluye Ecuador y Perú y que busca fortalecer la relación de Washington con gobiernos cercanos a la administración de Donald Trump.

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Al cierre de su intervención, Rubio volvió a destacar la figura del mandatario colombiano y expresó optimismo frente al futuro de la relación bilateral. “Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países y nuestra gente”.