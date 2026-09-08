Desde Barranquilla, Marco Rubio habló sobre el futuro de las elecciones en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a referirse este martes, 8 de septiembre, al futuro de Venezuela y a unas potenciales elecciones en el vecino país. “El caso de Venezuela es muy específico. Era un fugitivo de la justicia norteamericana (en referencia a Nicolás Maduro). El caso de Cuba es distinto”.

“Las elecciones en Venezuela tienen que pasar. En este momento tenemos negociaciones andando. Es un proceso de reconciliación y transición”, dijo el funcionario de los Estados Unidos de visita en Barranquilla tras su reunión con el presidente Abelardo De La Espriella.

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