Mundo

Desde Barranquilla, Marco Rubio habló sobre el futuro de las elecciones en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de los Estados Unidos comparó también el caso venezolano con la situación y crisis en Cuba.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

8 de septiembre de 2026 a las 5:47 p. m.
Marco Rubio. Secretario de Estado de los Estados Unidos
Marco Rubio. Secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a referirse este martes, 8 de septiembre, al futuro de Venezuela y a unas potenciales elecciones en el vecino país. “El caso de Venezuela es muy específico. Era un fugitivo de la justicia norteamericana (en referencia a Nicolás Maduro). El caso de Cuba es distinto”.

“Las elecciones en Venezuela tienen que pasar. En este momento tenemos negociaciones andando. Es un proceso de reconciliación y transición”, dijo el funcionario de los Estados Unidos de visita en Barranquilla tras su reunión con el presidente Abelardo De La Espriella.

Información en desarrollo...