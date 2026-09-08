Netanyahu niega haber sido advertido sobre los ataques del 7 de octubre y desata nueva polémica en Israel

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este martes que Emiratos Árabes Unidos le hubiera advertido sobre un posible ataque de Hamás antes del 7 de octubre de 2023, una acusación que ha provocado una nueva tormenta política en Israel.

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La controversia surgió después de una investigación publicada por el diario israelí Haaretz, según la cual el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, habría alertado personalmente a Netanyahu, aproximadamente una semana y media antes de los ataques, sobre una gran operación que Hamás estaría preparando contra Israel.

Según la investigación, ambos líderes habrían sostenido una conversación telefónica de unos 45 minutos a finales de septiembre de 2023. Bin Zayed habría advertido que Yahya Sinwar, entonces líder de Hamás en Gaza, preparaba una ofensiva capaz de provocar un gran derramamiento de sangre, desestabilizar Oriente Medio y afectar los Acuerdos de Abraham.

Primer ministro de Israel Foto: Getty Images

Sin embargo, la oficina de Netanyahu rechazó tajantemente esa versión. “Los informes publicados en la prensa son falsos”, afirmó en un comunicado difundido en redes sociales. El entorno del primer ministro aseguró que Emiratos Árabes Unidos no transmitió ninguna advertencia directa antes del ataque.

La oficina añadió que, en caso de existir información relevante, esta habría sido compartida mediante los canales de inteligencia establecidos entre ambos países.

La publicación de Haaretz sostiene que Netanyahu habría reaccionado con calma ante la supuesta advertencia y que no transmitió la información a los principales responsables de seguridad israelíes. La revelación provocó duras críticas de dirigentes de la oposición, que exigieron esclarecer qué sabía el jefe del Gobierno antes de la ofensiva.

El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás atacaron comunidades y bases militares israelíes, dejando alrededor de 1.200 muertos y tomando más de 250 rehenes. La ofensiva desencadenó la posterior guerra en Gaza.

Palestinos observan a miembros del grupo militante Hamás buscando los cuerpos de los rehenes en una zona de la ciudad de Hamad, Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AP

También se espera que la controversia aumente la presión sobre el Gobierno israelí para esclarecer los fallos de inteligencia y las decisiones tomadas en los días previos al ataque. Desde la ofensiva de Hamás, Netanyahu ha enfrentado constantes cuestionamientos por su responsabilidad política en uno de los episodios más graves de la historia reciente de Israel.

Por su parte, Emiratos evitó confirmar o desmentir directamente la supuesta conversación entre Bin Zayed y Netanyahu. Su Ministerio de Exteriores señaló que ambos gobiernos mantienen canales de comunicación abiertos y que “toda la inteligencia relevante” se comparte cuando es necesario.

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La polémica llega en un momento especialmente sensible para Netanyahu, quien enfrenta crecientes cuestionamientos por su responsabilidad política en los fallos que precedieron al ataque del 7 de octubre.