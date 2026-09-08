Dos ladrones irrumpieron este martes en el Museo Renoir, ubicado en la localidad de Cagnes-sur-Mer, en la Riviera Francesa, y robaron cuatro obras del reconocido pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir, valoradas en alrededor de nueve millones de euros.

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El asalto ocurrió durante las primeras horas de la mañana y desató un amplio operativo de las autoridades francesas. Aunque los delincuentes lograron sacar inicialmente cuatro pinturas del museo, dos de ellas fueron abandonadas durante la huida, mientras la policía mantiene la búsqueda de los responsables y de las obras que continúan desaparecidas.

Según las primeras informaciones, los dos sospechosos ingresaron al recinto tras cortar una valla y acceder por la zona de los jardines. La alarma del museo se activó a las 5:48 de la mañana y la Policía Municipal llegó al lugar apenas cinco minutos después.

Sin embargo, los asaltantes consiguieron escapar antes de ser detenidos. Las cámaras de videovigilancia registraron su presencia y ahora forman parte de la investigación para identificar a los responsables del golpe.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, confirmó el robo y calificó el hecho como un grave ataque contra el patrimonio cultural de la ciudad. La valoración inicial de las obras sustraídas asciende a unos nueve millones de euros, equivalentes a más de 10 millones de dólares.

Entre las pinturas que permanecen desaparecidas se encuentran Madame Colonna Romano y Young Woman at the Well, mientras que otras dos obras fueron recuperadas después de que los ladrones las abandonaran durante su escape.

Robo al Museo Renoir, Costa Azul, Francia. Foto: AFP

El Museo Renoir ocupa la antigua residencia del artista en Cagnes-sur-Mer, donde Pierre-Auguste Renoir pasó sus últimos años y murió en 1919. El recinto, convertido en museo en 1960, conserva pinturas, esculturas, muebles y otros objetos personales vinculados con la vida del reconocido maestro del impresionismo.

La investigación fue asumida por las autoridades encargadas de combatir la delincuencia organizada. Los investigadores intentan establecer cómo se planeó el robo y si los responsables contaban con información previa sobre el sistema de seguridad y la ubicación de las obras.

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El caso ocurre menos de un año después del millonario robo registrado en el Museo del Louvre, donde delincuentes sustrajeron joyas de la Corona francesa valoradas en cerca de 88 millones de euros.

Vista a obras del Museo Renoir, Costa Azul, Francia. Foto: The Yomiuri Shimbun via AFP

El nuevo asalto vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los museos franceses. Mientras continúa la persecución de los sospechosos, las autoridades buscan recuperar las obras y esclarecer uno de los robos artísticos más llamativos registrados recientemente en la Riviera Francesa.