Roban el Museo del Louvre en Francia: autoridades buscan a los responsables mientras las instalaciones permanecen cerradas

Un hecho sorprendió este domingo, 19 de octubre, a Francia y al mundo, tras confirmarse que varios delincuentes robaron por la mañana joyas expuestas en el museo del Louvre de París antes de darse a la fuga, según señalaron a AFP fuentes cercanas al caso.

Según las primeras informaciones de las autoridades, un grupo de ladrones ingresó al Louvre y, en menos de siete minutos, se llevó diversas joyas de las exposiciones del museo francés.

Las autoridades confirmaron el robo de joyas de gran valor mientras continúan las investigaciones. | Foto: Getty Images

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que las joyas robadas horas antes tenían un “valor inestimable”, un “verdadero valor patrimonial”.

En declaraciones a los medios France Inter, France Info y Le Monde, Nuñez contó que eran “tres o cuatro” ladrones que usaron una “grúa” colocada encima de un camión para acceder a la sala Apolo.

Estuvieron en el interior unos “siete minutos”, en los que estuvieron concentrados en “dos vitrinas” de la exhibición, explicó.

El robo no dejó heridos y se realizó en horas de la mañana, por lo que el área permanece custodiada por las autoridades, mientras se llevan a cabo las labores de investigación.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Peatones caminan por el Quai François Mitterrand mientras agentes de policía franceses se sitúan junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) | Foto: AFP

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Las personas que habían llegado al museo para realizar los recorridos programados fueron retiradas, tras constatarse la intrusión y el robo, por lo que el lugar permanece cerrado.

El montacargas que fue utilizado para el robo quedó estacionado a un costado del recinto, dando los primeros indicios del modo en que se perpetró el ingreso a uno de los centros culturales más importantes del mundo.

#Urgente - Robo en el #Louvre, el museo más visitado del mundo. Esto es lo que se reporta inicialmente



- 3 ladrones en horas de la mañana

- Usaron una escalera de construcción

- Demoraron 7 minutos

- Sacaron joyería

- No fue violento

- Escaparon en scoters pic.twitter.com/6AUsTrOLyI — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) October 19, 2025

La Fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Autoridades confirmaron un robo en el Museo del Louvre. | Foto: AFP

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos. Contactado por AFP, el museo no quiso hacer comentarios por el momento.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80 % eran extranjeros.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una “pérdida inestimable”.

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

“Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses”, reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente “un plan de seguridad” que también concierne al Louvre.