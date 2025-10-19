Suscribirse

Mundo

George Levy, presidente de la comunidad judía en Colombia: “El 7 de octubre fue el 9/11 del pueblo judío”

Durante el acto conmemorativo en Bogotá por los dos años del ataque de Hamás contra Israel, el líder comunitario advirtió sobre el incremento del antisemitismo en Colombia.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 10:59 a. m.
George Levy, recordó a los asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023.
A dos años de la masacre perpetrada por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC) realizó el lunes un acto de conmemoración en Bogotá, al que asistieron el expresidente Iván Duque, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, embajadores, congresistas y representantes de distintas confesiones religiosas.

El presidente de la CCJC, George Levy, calificó aquel ataque, en el que murieron más de 1.200 personas de diversas nacionalidades y credos, como “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto” y “el 9/11 del pueblo judío”.

En su discurso, Levy aseguró que la conmemoración “no es un acto político, sino humano”, dedicado a las víctimas y a los valores de la vida, la democracia y la libertad religiosa.

El líder comunitario agradeció la presencia de líderes políticos y diplomáticos, destacando “su solidaridad con las víctimas y con Israel”. También advirtió sobre el aumento del antisemitismo en Colombia, al que atribuyó los “mensajes de odio y polarización” que, según dijo, “pretenden trasladar el conflicto del Medio Oriente a nuestro país”.

El vocero de la comunidad judía rechazó el aumento del antisemitismo en el país.
“Por primera vez en más de 100 años de presencia judía en Colombia, vemos un incremento preocupante del antisemitismo. Pedimos responsabilidad y prudencia”, expresó Levy.

El dirigente comunitario cuestionó a los sectores que “celebraron la masacre del 7 de octubre como una supuesta ‘primavera palestina’” y criticó a “medios que repitieron la narrativa de los terroristas sin preguntar por los secuestrados”.

En su intervención, Levy también celebró el reciente acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamás, agradeciendo “el liderazgo de Estados Unidos y de los países que trabajaron por la paz”.

“Mientras los ciudadanos en terreno celebran la paz, algunos activistas la lamentan, porque pierden la gasolina para su narrativa”, dijo.

George Levy, presidente de la comunidad judía en Colombia
El acto concluyó con un mensaje de esperanza: “El 7 de octubre fue diseñado como el principio del fin de Israel, pero el 8 de octubre se convirtió en el símbolo del fin de una era de terror. El pueblo judío seguirá reparando el mundo con luz y esperanza”, afirmó Levy entre aplausos.

El evento concluyó con un mensaje de esperanza y resiliencia: "El 7 de octubre fue diseñado como el principio del fin de Israel, pero el 8 de octubre se convirtió en el símbolo del fin de una era de terror. El pueblo judío seguirá reparando el mundo con luz y esperanza", afirmó Levy, cerrando con las palabras hebreas 'Am Israel Jai' (el pueblo de Israel vive).

