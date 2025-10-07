En Colombia, se realiza hoy una jornada de marchas y expresiones de solidaridad con Palestina, justo en el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel. En este contexto, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia emitió un comunicado público que rechaza las movilizaciones convocadas para conmemorar la fecha, al calificarlas de ofensivas y cuestionar el uso simbólico del 7 de octubre para celebrar lo que la organización considera una “barbarie”.

El mensaje oficial recuerda con contundencia los hechos del 7 de octubre de 2023, que, según el comunicado, dejaron más de 1.200 personas asesinadas, entre ellas un ciudadano colombiano, y 250 secuestrados, agrupando familias enteras, mujeres violadas, niños muertos y una tragedia humanitaria de gran escala.

“No puede ser menos que una infamia usar la fecha del 7 de octubre para salir a las calles a celebrar lo ocurrido ese día. Es salir a celebrar la barbarie. Es todo lo contrario a los valores de la humanidad y de la vida”, advierten en el texto, en el que alegan que dichos actos contradicen los “valores de la humanidad y de la vida”.

Sobre dicha fecha, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia asegura que “el 7 de octubre es una fecha sagrada que rinde tributo a la memoria de aquellos que perdieron la vida durante la matanza más grande de judíos después del Holocausto”, dice el comunicado compartido en la noche del lunes 6 de octubre, pero que generó una gran repercusión este martes.

Las manifestaciones en Colombia fueron convocadas por organizaciones como el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia y el sindicato Fecode, con propuestas de plantones y marchas que comenzarán frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y culminarán en la Plaza de Bolívar con actos culturales y velatones.

Protestas a favor de Palestina en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Mientras tanto, el gobierno colombiano adoptó una posición de equilibrio público: el presidente Gustavo Petro anunció que garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero pidió que se respeten reglas de convivencia y protegió la integridad de la Embajada de Estados Unidos. “Permitiré el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano”, dijo el mandatario en redes sociales, con un llamado a que las marchas sean ordenadas.