Asocapitales pidió al Gobierno mayor apoyo para prevenir actos de vandalismo en manifestaciones del 7 de octubre

Andrés Santamaría, advirtió que se requiere coordinación con las autoridades nacionales.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

7 de octubre de 2025, 1:54 a. m.
La prevención de actos vandálicos en estas jornadas se considera clave para proteger la infraestructura urbana
La prevención de actos vandálicos en estas jornadas se considera clave para proteger la infraestructura urbana | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA/Montaje:Semana

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó este jueves al Gobierno Nacional mayor colaboración para prevenir actos de vandalismo durante las manifestaciones programadas para el 7 de octubre en Bogotá, Medellín y Cali. El llamado se produce tras los disturbios registrados la semana pasada frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y en otras ciudades del país.

El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, destacó el esfuerzo de los alcaldes locales para garantizar el orden público y la seguridad durante las protestas, pero advirtió que se requiere coordinación con las autoridades nacionales.

“Los alcaldes están haciendo un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos ciudadanos. Pero es necesario mayor articulación con las entidades nacionales para encauzar las manifestaciones y asegurar que se desarrollen de forma pacífica, evitando que grupos violentos desvirtúen su propósito”, afirmó Santamaría.

La asociación rechazó categóricamente cualquier acto de violencia o vandalismo contra el comercio, la empresa privada y el patrimonio público. “Atentar contra ellos es atentar contra el empleo, el desarrollo y, en últimas, contra Colombia”, indicó el directivo.

Las manifestaciones del 7 de octubre fueron convocadas por el Frente de Acción por Palestina, la Comunidad Palestina de Colombia, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y otras organizaciones, en solidaridad con la población palestina tras dos años del ataque de Hamas a Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

En Bogotá, el programa de la jornada incluirá un plantón frente a la Embajada de Estados Unidos desde las 2:00 p. m., seguido de una marcha hasta la Plaza de Bolívar a partir de las 4:30 p. m., que finalizará con actos culturales y una velatón por Palestina. Cada vela será un acto de memoria por los miles de palestinos y palestinas asesinadas, según los organizadores.

Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
Durante el 1 de octubre frente a la sede de la Andi en Bogotá se vieron disturbios constantes, que también se presentaron en Medellín y Cali. La Andi fue señalada por algunos movimientos sociales por su supuesta vinculación económica con Israel.

La situación generó condenas de distintos gremios, entre ellos la Federación Nacional de Cafeteros y la Alianza de Asociaciones y Gremios de Colombia (Aliadas), que rechazaron los actos de vandalismo y pidieron ejercer la protesta dentro de los límites legales.

En su comunicado, la Federación Nacional de Cafeteros insistió en la necesidad de preservar la institucionalidad y resolver las diferencias mediante el diálogo y la vía diplomática.

“El avivamiento de comportamientos que atentan contra la unidad misma de la Nación lejos está de construir el país que necesitamos. Apelamos a la unidad de todos los colombianos para rechazar el desbordamiento en el ejercicio de los derechos fundamentales y trabajar juntos por un país próspero, equitativo y en paz”, señaló.

Santamaría reiteró que la protesta pacífica es un derecho legítimo y un pilar de la democracia, pero insistió en la necesidad de prevenir que grupos violentos desvirtúen las movilizaciones. La solicitud de Asocapitales busca que el Gobierno Nacional y las administraciones locales diseñen estrategias conjuntas que garanticen el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, la movilidad y los derechos de los ciudadanos.

Las ciudades capitales, que representan más del 55 % del PIB nacional, concentran la mayor actividad económica y social del país, y la prevención de actos vandálicos en estas jornadas se considera clave para proteger tanto la infraestructura urbana como los empleos que dependen del comercio y la actividad empresarial.

