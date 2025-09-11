Suscribirse

Bogotá

Nuevos disturbios de encapuchados en la Universidad Nacional; estarían amenazando con armas blancas a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá

Varios manifestantes intentaron dañar algunas varillas de la estación de TransMilenio que sirve a la Universidad Nacional.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 11:23 p. m.
Los disturbios se registran este jueves 11 de septiembre.
Los disturbios se registran este jueves 11 de septiembre. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En la tarde de este jueves, 11 de septiembre, se presentan nuevos disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, ubicada en la calle 26, en la ciudad de Bogotá.

Nuevamente, un grupo de encapuchados hizo presencia en las afueras del plantel educativo, lo que ocasionó un cierre de vías en el sector, afectando la movilidad.

Contexto: Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

De acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales, se puede observar a varios manifestantes dañar algunas varillas de la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria.

Este hecho puso en peligro a pasajeros del transporte público.
El pasado 4 de septiembre también hubo disturbios en la zona. | Foto: Archivo particular de redes sociales

Así mismo, se dio a conocer de manera preliminar que los encapuchados estarían amenazando con armas blancas a funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

“Grupo aislado sale a bloquear la calle 26, portan objetos contundentes y se ubican frente a las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas”, dijo la entidad.

La Secretaría rechazó los actos violentos contra algunos funcionarios que buscan el diálogo para restablecer el orden en la zona.

“Rechazamos todo acto de intimidación contra la ciudadanía, servidoras y servidores del distrito, y la sana convivencia de la ciudad”, agregó.

Debido a las afectaciones en la carrera 30 con calle 26, y calle 26 con NQS, las autoridades de tránsito recomiendan tomar vías alternas como la calle 26 al occidente y la carrera séptima al norte.

Ante esta situación, TransMilenio dio a conocer que la estación Universidad Nacional de carrera 30 permanece cerrada, mientras que su flota opera en contraflujo y rutas TransMiZonal siguen en desvío.

Por el momento, se espera la presencia de miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), quienes buscarán dispersar los disturbios para regresar la normalidad en la zona.

Sin embargo, miles de usuarios del sistema de transporte masivo se han visto afectados por este incidente que se ha vuelto repetitivo en dicha universidad.

