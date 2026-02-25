Deportes

Pánico en El Campín: hinchas de Nacional se enfrentan en su misma tribuna

El partido fue opacado por disturbios en la tribuna visitante que obligaron a los hinchas a saltar al campo por seguridad.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de febrero de 2026, 10:05 p. m.
Inconvenientes en la tribuna visitante en el Campín - X (@Carito1929)
Inconvenientes en la tribuna visitante en el Campín - X (@Carito1929) Foto: X (@Carito1929)

El encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional capturó todas las miradas en esta fecha del fútbol profesional colombiano.

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Sin embargo, tras el pitazo final en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el análisis no se centró únicamente en la pelota, sino en los lamentables hechos de violencia ocurridos en las graderías.

Durante el entretiempo, la hinchada del equipo antioqueño protagonizó una serie de disturbios en la tribuna visitante. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostraron momentos de pánico cuando una riña interna en la barra de Atlético Nacional obligó a muchos asistentes a buscar refugio de manera desesperada.

El origen del altercado aún no se ha esclarecido del todo, pero la gravedad de lo ocurrido quedó registrada en video.

Deportes

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Deportes

Colombia revive ante Venezuela con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino sub-20

Deportes

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

Deportes

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Deportes

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Deportes

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Deportes

A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

Deportes

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Deportes

Santa Fe vive una pesadilla: anunció cinco bajas para el partido contra Atlético Nacional

La tensión fue tal que varios seguidores tuvieron que pedir ayuda a quienes se encontraban en el segundo piso de la tribuna norte para ser levantados y así escapar de las peleas que estallaron en el primer anillo de espectadores.

Incluso, algunos simpatizantes del cuadro verdolaga se vieron forzados a saltar de la tribuna para ponerse a salvo de los enfrentamientos que parecían haberse originado en el núcleo de su propia barra. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

La oportuna intervención de la Policía Nacional permitió controlar la situación, lo que permitió que el segundo tiempo iniciara con relativa normalidad.

En ese instante, el conjunto cardenal lideraba el marcador 1 a 0 gracias a una anotación del extremo Omar Fernández Frasica. No obstante, el rumbo del partido cambió drásticamente.

Atlético Nacional logró la remontada con un doblete de Alfredo Morelos, quien marcó de penalti al minuto 63 y repitió siete minutos después tras una asistencia de Andrés Felipe Román.

Con este triunfo, el equipo paisa escaló a la segunda posición de la tabla con 15 puntos. Por el contrario, Santa Fe quedó relegado a la casilla 12 con solo 10 unidades, complicando su camino hacia las finales.

Aunque el incidente en las tribunas no terminó en una tragedia física, el caos vivido en Bogotá debe servir como un serio llamado de atención sobre la urgencia de mejorar la convivencia y la seguridad en los estadios de Colombia.

En la siguiente fecha verde de Antioquía, recibirá en su estadio al Deportes Tolima, el mismo rival al que deberá medirse Santa Fe, pero en el Manuel Murillo Toro.

Más de Deportes

A Omar Fernández Frasica, de Independiente Santa Fe, le anularon un polémico gol ante Atlético Nacional. Expertos opinan que estuvo mal anulado.

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Duelo entre Santa Fe y Nacional, por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026.l.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Atlético Nacional le remontó a Santa Fe en Bogotá

Golazo de la Selección Colombia, a Venezuela, que le sirve para revivir en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20.

Colombia revive ante Venezuela con golazo: tabla de posiciones en el Sudamericano Femenino sub-20

Sorteo de los octavos de final de la Champions League será el 27 de febrero a las 6:00 a.m. hora colombiana.

Canal y hora para ver el sorteo de octavos de final en Champions League: conozca los cruces

De los playoff quedaron con vida ocho equipos en Champions League. Inter y Dortmund fueron abatidos

Es oficial: definidos los ocho clasificados desde playoffs a octavos de Champions League

Juventus y Galatasaray dejaron una llave histórica en Champions League: 12 goles.

Parecía épica de Juventus, pero Galatasaray silenció Turín: llave de 12 goles en Champions League

Luis Díaz sabrá el viernes 27 de febrero cuál será su rival en los octavos de final de Champions League

Este es el posible rival de Bayern Múnich y Luis Díaz: así quedó su camino en la Champions League

Vinicius Junior sentenció todo: colocó el 2-1 con el que Real Madrid venció en casa al Benfica.

Real Madrid sacó del camino al Benfica en Champions League: Vinícius Jr. sentenció la polémica llave

Raúl Asencio se fue en camilla después de chocar con un compañero del Real Madrid

Angustia por Raúl Asencio: choque lo sacó en camilla y dejó sensible imagen en Champions

Noticias Destacadas