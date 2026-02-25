Pánico en El Campín: hinchas de Nacional se enfrentan en su misma tribuna

El encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional capturó todas las miradas en esta fecha del fútbol profesional colombiano.

A Santa Fe le anularon un gol tras polémica acción ante Atlético Nacional: expertos dan veredicto poco alentador

Sin embargo, tras el pitazo final en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el análisis no se centró únicamente en la pelota, sino en los lamentables hechos de violencia ocurridos en las graderías.

Durante el entretiempo, la hinchada del equipo antioqueño protagonizó una serie de disturbios en la tribuna visitante. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostraron momentos de pánico cuando una riña interna en la barra de Atlético Nacional obligó a muchos asistentes a buscar refugio de manera desesperada.

El origen del altercado aún no se ha esclarecido del todo, pero la gravedad de lo ocurrido quedó registrada en video.

La tensión fue tal que varios seguidores tuvieron que pedir ayuda a quienes se encontraban en el segundo piso de la tribuna norte para ser levantados y así escapar de las peleas que estallaron en el primer anillo de espectadores.

Incluso, algunos simpatizantes del cuadro verdolaga se vieron forzados a saltar de la tribuna para ponerse a salvo de los enfrentamientos que parecían haberse originado en el núcleo de su propia barra. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

La oportuna intervención de la Policía Nacional permitió controlar la situación, lo que permitió que el segundo tiempo iniciara con relativa normalidad.

En ese instante, el conjunto cardenal lideraba el marcador 1 a 0 gracias a una anotación del extremo Omar Fernández Frasica. No obstante, el rumbo del partido cambió drásticamente.

Atlético Nacional logró la remontada con un doblete de Alfredo Morelos, quien marcó de penalti al minuto 63 y repitió siete minutos después tras una asistencia de Andrés Felipe Román.

Con este triunfo, el equipo paisa escaló a la segunda posición de la tabla con 15 puntos. Por el contrario, Santa Fe quedó relegado a la casilla 12 con solo 10 unidades, complicando su camino hacia las finales.

Aunque el incidente en las tribunas no terminó en una tragedia física, el caos vivido en Bogotá debe servir como un serio llamado de atención sobre la urgencia de mejorar la convivencia y la seguridad en los estadios de Colombia.

En la siguiente fecha verde de Antioquía, recibirá en su estadio al Deportes Tolima, el mismo rival al que deberá medirse Santa Fe, pero en el Manuel Murillo Toro.