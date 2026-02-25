A Nacional se le cayó pieza clave a horas del juego con Santa Fe: nefasto reporte oficial

No todas las estrellas de Atlético Nacional estarán a disposición del entrenador Diego Arias para lo que será un juego más que importante ante Independiente Santa Fe, en Bogotá.

En la noche de este miércoles, 25 de febrero, desde las 7:00 p.m. rodará el balón en el estadio El Campín, donde dos de los clubes de mayor relevancia jugarán un clásico pendiente en el marco de la jornada 5.

En la tarde del martes el cuadro verde reportó que emprendía su viaje a la capital colombiana. Si bien aterrizó hacia horas de la noche con un plantel de lujo, quien no pudo estar a disposición fue el central William Tesillo.

Quien militó por varios años en México e hizo parte de Selección Colombia sufrió una ”contusión en pierna derecha”, lo que le dejó fuera de los convocados para jugar ante Santa Fe, en el cual también tuvo un paso durante años atrás.

Según el reporte dado por el servicio médico de Nacional, apenas un día después es que arrancaría un proceso de recuperación. “Inicia trabajo de readaptación en campo el 25 de febrero”, precisaron.

Al entrenador del Rey de Copas le será necesario echar mano de otros futbolistas para suplir la baja sensible de esta pieza clave. A su disposición tendrá a César Haydar y Simón García, que vienen haciendo dupla en recientes juegos de Liga BetPlay.

Tesillo permanecería entre unos 3 a 7 días fuera de las canchas si la contusión es leve. En caso de ser moderada o grave, estaría inhabilitado para jugar por 3 hasta 6 semanas, aproximadamente.

Ambos vienen de ganar

Con el pecho inflado vienen Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, luego de haber sobrepasado a sus rivales en la fecha del pasado fin de semana. Quien lo tuvo más fácil fue el verde, mientras que el rojo embolsilló tres puntos de forma más ajustada.

Pablo Repetto alejó la palabra crisis el domingo pasado, luego de vencer de manera contundente a Junior por 2-1 en el estadio El Campín.

Independiente Santa Fe volvió al triunfo ante Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

En una tarde fría por una lluvia fuerte que se dio en el escenario capitalino, Víctor Moreno e Iván Scarpeta anotaron en momentos cruciales de la primera y segunda mitad, respectivamente.

Al 29′, Luis Fernando Muriel decoró el resultado con un cobro de tiro penal que no pudo contener Andrés Mosquera Marmolejo.

Después de tres juegos sin ganar, Santa Fe logró volver al triunfo y ahora deberá pensar en lo que será la confrontación con Atlético Nacional, también en casa, el próximo miércoles (25 de febrero).

En lo que respecta a Atlético Nacional, estos a media máquina sobrepasaron por goleada 3-0 a Alianza FC.

Con anotaciones de Chicho Arango y Alfredo Morelos por duplicado, se quedaron en menos de una hora con una victoria que les sirvió para afianzarse en el grupo de los ocho. De ganar Santa Fe esta noche superaría por una unidad a los de Medellín que cuentan con 12 puntos sumados.