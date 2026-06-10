Fifa se lava las manos en caso del árbitro de Somalia al que le negaron entrada al Mundial 2026

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, calificó el miércoles de “lamentable” el caso del árbitro somalí que no podrá participar en el Mundial-2026 luego de que Estados Unidos le negara una visa de ingreso al país.

“Es lamentable lo que le pasó a Omar (Artan), el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo”, dijo Infantino en una rueda de prensa en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, un día antes del inicio del torneo.

A un día de iniciar, este será el campeón del Mundial 2026 para la inteligencia artificial

Las autoridades estadounidenses le negaron la entrada a Omar Artan a su llegada a Miami y terminó siendo apartado del torneo, que se inicia el jueves en Ciudad de México.

“Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales; somos una organización deportiva”, respondió a una pregunta sobre si la Fifa había “perdido el control” tras el rechazo de la visa a Artan.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que no le aceptaron entrar a Estados Unidos. Foto: FIFA via Getty Images

México organiza el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Anteriormente albergó en solitario los de 1970 y 1986.

El Tri enfrenta a Sudáfrica el jueves en el Azteca, que por tercera vez en su historia acoge el partido inaugural de un Mundial.

El estadio “está bendito por los dioses del fútbol”, señaló Infantino. “Ha visto cosas increíbles”.

“No me arrepiento de nada”

Ante tanta polémica con Estados Unidos como sede de la Copa del Mundo que está por arrancar, al dirigente le preguntaron en la rueda de prensa: “¿Lamentas que Estados Unidos sea sede de la Copa del Mundo?”.

Infantino, sin tapujos, respondió que su decisión estaba en firme, sin reproche alguno: “No… No me arrepiento de nada“.

Alejado de los comentarios en contra del torneo, Infantino lo defendió a capa y espada. Para el máximo dirigente del balompié mundialista: “Es un placer estar aquí con ustedes. Es un momento de celebración, alegría”.

“Estoy muy feliz de ver esta pelota que va a rodar a partir de mañana”, destacó del inicio del torneo previsto para este jueves 11 de junio, con el juego entre México y Sudáfrica.

“Este es el trofeo más icónico del mundo. El más increíble. Un trofeo que le permite a la gente soñar”, exaltó.

Acogida entre la afición

Por más que los precios hubieran estado altos para la compra de entradas, el dirigente dio a conocer cifras sobre la buena recepción que tuvo el torneo entre los aficionados y la numerosa cantidad de personas que se verán en los estadios.

“Hasta el día de hoy hemos vendido más de 6 millones de entradas. Por supuesto que aún quedan por venderse, pero necesitamos reservar algunos para equipos que clasifiquen a la siguiente ronda”, puntualizó sobre cómo avanza todo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA que organizó el primer Mundial con 48 selecciones Foto: FIFA via Getty Images

“La demanda ha sido sin precedentes. Hemos recibido una cantidad de boletos impresionante. Quiero darle las gracias a los hinchas”, afirmó Infantino.

“La Copa Mundial es un evento único, que se juega cada cuatro años. Es una experiencia que uno tiene una sola vez en la vida”, terminó dando la importancia que se merece el certamen.

*Con información de la AFP.