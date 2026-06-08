Nueva polémica en el Mundial 2026: Estados Unidos le negó la entrada a árbitro somalí

El Mundial 2026 no ha empezado y ya una nueva polémica estalló y ha dado mucho de qué hablar. Este lunes, 8 de junio, se confirmó que Estados Unidos le negó la entrada a Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía dirigir en la fase final de la Copa del Mundo.

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

La noticia llegó desde Somalia, donde denunciaron la situación debido a que el juez central tenía todos sus papeles en regla.

De acuerdo con Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio somalí de Juventud y Deportes, el árbitro tenía todo el visado en orden. Incluso, en redes sociales se indicó que tenía pasaporte diplomático, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Por lo pronto, se desconocen los motivos exactos de la decisión, aunque es importante recordar que Somalia es uno de los numerosos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

De hecho, el mandatario norteamericano lo calificó como un país “podrido” y hasta manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de la expulsión.

“Figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, expresó Ciise Aden Abshir.

El también excapitán de la selección nacional somalí hizo un llamado a la comunidad futbolera para que se una, se escuche una voz de protesta y se apoye en estos momentos al juez central.

Selección de Irán llegó a México para el Mundial: esto es lo que hará cuando tenga que jugar en Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan debía ser el primer árbitro somalí en dirigir en una fase final de la Copa del Mundo. Con 34 años, formaba parte de los 52 hombres de amarillo seleccionados para llevar el silbato en el Mundial, organizado conjuntamente en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos.

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí. Foto: FIFA via Getty Images

Esta nueva polémica se suma a la que se ha dado con la Selección de Irán, que denunció que por lo menos 15 de sus dirigentes no pudieron ingresar a Estados Unidos para acompañar al equipo de cara a lo que serán sus partidos en la cita orbital.