Fifa ratifica decisión de Estados Unidos sobre el mejor árbitro de África para el Mundial 2026: “Un acto racista”

Mientras las selecciones ultiman detalles para su debut en la Copa Mundial de la Fifa 2026, la organización se encuentra afinando aspectos logísticos para entrar de lleno en la competencia. Sin embargo, uno de los jueces designados para el campeonato no podrá formar parte del evento pese a haber sido elegido por el máximo ente regulador del deporte.

Nueva polémica en el Mundial 2026: Estados Unidos le negó la entrada a árbitro somalí

La situación involucra a Omar Abdulkadir Artan, árbitro originario de Somalia, quien estaba llamado a convertirse en el primer juez de su país en participar en una Copa Mundial de mayores. No obstante, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron la entrada al país y la Fifa confirmó que quedará fuera de la lista oficial de árbitros para el torneo.

Según informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Artan fue considerado inadmisible tras arribar al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 6 de junio en un vuelo procedente de Estambul. Las autoridades señalaron que la decisión estuvo relacionada con “preocupaciones en la verificación de antecedentes”, aunque no entregaron mayores detalles sobre los motivos específicos.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí. Foto: FIFA via Getty Images

La noticia causó especial impacto debido a la trayectoria del árbitro dentro del fútbol africano. Artan había sido incluido entre los 52 árbitros seleccionados para la Copa del Mundo 2026 y era considerado una de las figuras emergentes del arbitraje internacional. Además, en 2025 fue reconocido como el mejor árbitro masculino de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), un galardón que consolidó su prestigio a nivel mundial.

Tras conocerse la decisión, la Fifa emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no tiene competencia sobre los procesos migratorios de los países anfitriones:

“La Fifa puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la Fifa 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos. La Fifa no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento”, señaló un portavoz de la Fifa a la agencia AFP.

El caso también ha llamado la atención porque Somalia se encuentra entre los países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones de viaje hacia Estados Unidos bajo medidas migratorias vigentes. Esta situación complicó la participación de Artan, pese a que contaba con documentación válida para desplazarse al certamen internacional.

Árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan no pudo (ni podrá) ingresar a Norteamérica para el campeonato mundial de fútbol. Foto: Redes sociales

De acuerdo con Reuters, el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia manifestó su decepción por la decisión y aseguró que realizó gestiones diplomáticas junto con otras entidades gubernamentales para intentar resolver el problema, aunque finalmente no logró revertir la medida. Además, destacó a Artan como un ejemplo para la juventud del país.

Por su parte, el árbitro afirmó que mantiene una actitud positiva pese al desenlace. En declaraciones recogidas por medios internacionales, señaló que continuará concentrado en los próximos desafíos de su carrera profesional y agradeció el respaldo recibido por parte de la Fifa y de la Confederación Africana de Fútbol.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. El periodista español, Albert Ortega, manifestó: “Vetar al mejor árbitro africano solo porque es de Somalia es un acto racista, perverso y que va contra los valores universales del fútbol y del Mundial. La Fifa, que prometió que todos podrían ir al Mundial, se lava las manos y abandona a Omar Artan”.

Usuarios en diferentes publicaciones sobre el asunto manifestaron cosas como: