Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

En la noche de este miércoles, 10 de septiembre, se presentó un altercado entre la comunidad indígena Emberá y funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se presentaron en el albergue temporal La Rioja, donde se encontraban en medio del proceso de retorno a sus territorios.

Todo parece indicar que se habría desatado una riña en el lugar donde funcionarios del Distrito fueron atacados con botellas. Se desconoce el estado de salud de estas personas.

#BOGOTÁ | En el albergue temporal La Rioja, donde permanecen comunidades indígenas Emberá, se presentó una fuerte riña. Funcionarios del Distrito resultaron atacados con botellas durante los hechos.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/CLtwQi4wQI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2025

Algunos videos muestras a algunas personas con chalecos de la Alcaldía de Bogotá auxiliando a otros ciudadanos, mientras que otros funcionarios corrían y el caos se apoderaba del sector.

Por el momento, ni el alcalde Carlos Fernando Galán, ni el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, se han pronunciado por estos hechos violentos que amenazan la integridad de los funcionarios de dicha cartera.

Atención. Se desató una gresca en el albergue temporal la Rioja, en donde se encuentran alojadas las comunidades indígenas Emberá. Los funcionarios del distrito fueron atacados con botellas. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/NU4Wl95ZiM — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) September 11, 2025

Así mismo, se desconocen los detalles que provocaron esta acción por parte de comunidad indígena Emberá que permanecía en inmediaciones del Parque Nacional, de donde fueron desalojados.

“Desde La Rioja, avanzamos junto a las entidades de Bogotá en el alistamiento de la comunidad Emberá para su retorno digno y seguro a los territorios”, había escrito en la mañana de este miércoles la Secretaría de Gobierno.

🧵 | #RetornoEmbera



Este proceso, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca garantizar sus derechos y acompañar con transporte, salud, alimentos y apoyo logístico.



Son parte de las 1.600 personas Embera que retornarán a Risaralda y Chocó, tras años de desplazamiento.

Un… pic.twitter.com/VHZjmu74mP — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 10, 2025

Así las cosas, en el lugar hacía presencia un Puesto de Mando Unificado (PMU) donde se coordinó la logística necesaria para el alistamiento y retorno de la comunidad indígena presente en este punto de la ciudad.