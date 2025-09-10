Suscribirse

Bogotá

Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

Funcionarios del Distrito fueron atacados con botellas durante los hechos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 2:20 a. m.
Los hechos se presentaron en el albergue temporal La Rioja
Los hechos se presentaron en el albergue temporal La Rioja. | Foto: Archivo particular de redes sociales

En la noche de este miércoles, 10 de septiembre, se presentó un altercado entre la comunidad indígena Emberá y funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se presentaron en el albergue temporal La Rioja, donde se encontraban en medio del proceso de retorno a sus territorios.

Todo parece indicar que se habría desatado una riña en el lugar donde funcionarios del Distrito fueron atacados con botellas. Se desconoce el estado de salud de estas personas.

Algunos videos muestras a algunas personas con chalecos de la Alcaldía de Bogotá auxiliando a otros ciudadanos, mientras que otros funcionarios corrían y el caos se apoderaba del sector.

Contexto: Alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía a líder emberá por presuntos hechos de extorsión y constreñimiento en el Parque Nacional

Por el momento, ni el alcalde Carlos Fernando Galán, ni el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, se han pronunciado por estos hechos violentos que amenazan la integridad de los funcionarios de dicha cartera.

Así mismo, se desconocen los detalles que provocaron esta acción por parte de comunidad indígena Emberá que permanecía en inmediaciones del Parque Nacional, de donde fueron desalojados.

“Desde La Rioja, avanzamos junto a las entidades de Bogotá en el alistamiento de la comunidad Emberá para su retorno digno y seguro a los territorios”, había escrito en la mañana de este miércoles la Secretaría de Gobierno.

Así las cosas, en el lugar hacía presencia un Puesto de Mando Unificado (PMU) donde se coordinó la logística necesaria para el alistamiento y retorno de la comunidad indígena presente en este punto de la ciudad.

Cerca de 570 integrantes del pueblo Emberá que estaban en el asentamiento de La Rioja inician hoy su regreso a sus territorios de origen. Este proceso, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca garantizar sus derechos y acompañar con transporte, salud, alimentos y apoyo logístico. Son parte de las 1.600 personas Emberá que retornarán a Risaralda y Chocó, tras años de desplazamiento. Un camino de dignidad, reconciliación y esperanza”, mencionó la secretaría antes de este altercado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con polémica terminó Millonarios vs. Pasto: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido

2. Leonardo DiCaprio habló sobre su carrera actoral y confesó en qué se quiere enfocar: “Los premios van y vienen”

3. Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

4. Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

5. La NBA cambió esta importante regla: ¿a quién beneficia más a Curry o a LeBron?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmberaSecretaría de Gobierno de Bogotá

Noticias Destacadas

Los hechos se presentaron en el albergue temporal La Rioja

Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

Son tres camiones que llevan hasta la capital a este titán de acero.

Se aproximan los vagones del primer tren del Metro de Bogotá: detalles de su llegada a la capital

Nuevo convenio de agua para la Región Metropolitana.

Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca firmó convenio que le dará agua a más de 40.000 habitantes de Soacha que no tienen acceso al servicio

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.