Suscribirse

Bogotá

Alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía a líder emberá por presuntos hechos de extorsión y constreñimiento en el Parque Nacional

Al parecer, el hombre le habría pedido 25 millones de pesos a los funcionarios de la Alcaldía para acceder a desocupar las instalaciones del parque. Además, se le acusa de retener a menores de edad.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 4:07 p. m.
Inicia el retorno de la población emberá del Parque Nacional.
Inicia el retorno de la población emberá del Parque Nacional. | Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Integración Social y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Fernando Manugama Sintua, vocero de la comunidad indígena Emberá Katío asentada en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, por los presuntos delitos de extorsión, constreñimiento ilegal y obstrucción a la función pública, contemplados en los artículos 244, 182 y 429D del Código Penal.

Denuncia Penal Fernando Manguama Sintua by info-semana

Los hechos se enmarcan en el proceso de retorno voluntario de esta población a sus territorios de origen, liderado por el Distrito Capital en coordinación con la Unidad de Víctimas, la Personería y otras entidades.

Según la denuncia, el pasado 5 de septiembre, durante una jornada de diálogo en el parque, Manugama exigió la entrega de 25 millones de pesos a su nombre como condición para permitir el retorno de la comunidad, bajo advertencia de que, de no cumplirse, continuarían ocupando el espacio público.

La situación se agravó el 8 de septiembre, día programado para la movilización hacia el Chocó. De acuerdo con el documento, el vocero impidió el ingreso de funcionarios distritales al asentamiento y bloqueó el acceso de al menos 80 niños, niñas y adolescentes a servicios educativos y sociales, privándolos de atención en colegios y Centros Amar.

Para las autoridades distritales, esta conducta constituye una afectación directa a derechos fundamentales de la niñez.

Emberás en el parque nacional.
Emberás en el parque nacional. | Foto: Semana

La denuncia se sustenta en testimonios de funcionarios que participaron en las jornadas y solicita la práctica de pruebas, incluyendo inspección judicial en el lugar de los hechos. Los denunciantes advierten que actuaron en cumplimiento del deber legal de informar a la autoridad competente, establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código Penal, y bajo la gravedad de juramento.

De confirmarse los hechos, Manugama podría enfrentar sanciones que van desde 16 meses de prisión por constreñimiento ilegal hasta 24 años por extorsión, además de las penas correspondientes por obstrucción a la función pública.

Los niños Embera, según la Alcaldía de Bogotá, son alcoholizados y maltratados. Foto: Colprensa / El País.
Los niños emberá, según la Alcaldía de Bogotá, son alcoholizados y maltratados. Foto: Colprensa / El País. | Foto: Foto: Colprensa

La Fiscalía deberá valorar los elementos materiales probatorios y decidir si procede con la apertura de investigación formal. Entre tanto, más de 500 miembros de la comunidad emberá salieron del Parque Nacional hacia sus territorios, mientras que otros cien de estos permanecen en las inmediaciones del parque a la espera de una salida institucional que garantice el respeto a sus derechos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

embera katíoParque NacionalAlcaldía de Bogotá

Noticias Destacadas

Inicia el retorno de la población emberá del Parque Nacional.

Alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía a líder emberá por presuntos hechos de extorsión y constreñimiento en el Parque Nacional

Redacción Semana
Ministerio de Trabajo haciendo inspección en restaurante Andrés DC donde se quemaron varios asistentes.

Andrés DC responde ante la medida del Ministerio del Trabajo: “Nuestro restaurante no está cerrado ni suspendida la operación general”

Redacción Semana
Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U.

Videos | Brutal riña en Bogotá entre hinchas de Colombia y Venezuela durante transmisión del partido de Eliminatorias al Mundial

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.