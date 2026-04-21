Líder indígena revela en SEMANA las razones por las que llevan más de 7 días protestando

Desde la mañana de este martes 21 de abril, Bogotá se alistaba para la llegada de 800 miembros de la comunidad Misak, quienes protestarían en la ciudad. Sin embargo, SEMANA confirmó que esta población no es la única que protesta en la ciudad.

800 indígenas Misak llegarán a protestar al Ministerio del Interior: se confirma la entrada de 22 chivas del Cauca a Bogotá

A través de una entrevista exclusiva, el líder indígena Nelson Murri confirmó a este medio las razones por las que la comunidad Embera Katío protesta contra el Gobierno nacional frente a la Agencia Nacional de Tierras. Es importante aclarar que se trata de una manifestación totalmente diferente a la que se llevó a cabo en la Cancillería colombiana; esta última fue protagonizada este martes por la comunidad Misak.

La comunidad Embera Katio es la población que habitó un par de años en el Parque Nacional. Foto: Alcaldía de Bogotá

Murrí y fuentes de la Alcaldía de Bogotá le confirmaron a SEMANA que esta comunidad lleva más de una semana a las afueras de la Agencia Nacional de Tierras, protestando contra el Gobierno nacional, ya que, según ellos, se están violando sus derechos.

La comunidad Embera Katío es oriunda del departamento del Chocó y, según lo declarado por su líder, Nelson Murrí en SEMANA, protesta porque siente que el Gobierno los está “utilizando” y no les “garantiza su derecho” al territorio.

Comunidad Embera Katío busca reorganización del territorio

Murrí reveló que su comunidad actualmente está reclamando el derecho a la vivienda digna. Según el líder indígena, el conflicto armado los ha obligado a salir de su territorio que, además, es de su propiedad desde generaciones pasadas, ya que sus ancestros se las han heredado.

La comunidad Embera Katío protesta frente a la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Suministrada a SEMANA

El Gobierno nacional logró que esta comunidad saliera del Parque Nacional gracias a unos acuerdos de reubicación territorial y, según Murrí, estos no han sido cumplidos; por esto, la población indígena vuelve a protestar esta semana en la capital del país.

El líder de la comunidad le confirmó a SEMANA que en la tarde de este martes tuvieron una reunión con el Ministerio del Interior; sin embargo, en ella no se logró ningún acuerdo y el Gobierno no definió ninguna solución para la comunidad.

Este martes se habrían reunido miembros del gobierno nacional con la comunidad Embera Katío. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Suministradas

Grupo de indígenas emberas que estaban en el Parque Nacional retornarán a los albergues temporales dispuestos por el Distrito

No obstante, Murrí le confirmó a este medio que se acordó una reunión a finales de semana, en donde la comunidad Embera Katío espera que se defina su reubicación en el territorio y que el Gobierno nacional le defina a la población cuáles son las alternativas que tienen para definir su situación.

Los transeúntes han visto a la comunidad frente a la Agencia Nacional de Tierras durante más de siete días; sin embargo, esta también es una protesta y los miembros de la población indígena buscan soluciones por parte del Gobierno nacional.