Una vez más, las poblaciones indígenas del país llegarán hasta las instalaciones del Ministerio del Interior a pedir el cumplimiento de los acuerdos pactados con la Nación para sus territorios.

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Minga indígena de nuevo en el Parque Nacional. Foto: Alcaldía de Bogotá

Se confirmó que a la capital del país llegarán más de 800 indígenas Misak, en 22 chivas, provenientes de Silvia, en el departamento del Cauca.

Aunque todavía no hay información certera sobre la logística para la llegada de los manifestantes ni se tiene claridad sobre si pernoctarán en las instalaciones del ministerio o en la Universidad Nacional, como ya ha ocurrido en diversas oportunidades, lo que sí trascendió fue que la administración distrital estaría esperando a que sea el MinInterior el que se pronuncie sobre los pasos a seguir.

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá

Trabajadores del Dane escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá. Foto: Foto del video de @JeissonfVera en X

Vale la pena recordar que la última vez que se registró una llegada masiva de indígenas a Bogotá para reclamarle el Gobierno nacional por las promesas incumplidas, estas comunidades mantuvieron retenidos, por algo más de siete horas, a 1.200 trabajadores del Centro Administrativo Nacional.

En ese momento, los integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca llegaron a Bogotá para reclamarle al Gobierno soluciones por cuenta de la violencia en sus territorios.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá. Foto: Cortesía

Además, alegaron supuestos incumplimientos del Ejecutivo, hechos en 2024, en lo que respecta a la seguridad a sus comunidades, otorgamiento de tierras, reparación colectiva, derechos étnicos y programas sociales.

En Bogotá, bloquearon la salida de funcionarios de diversos puestos de trabajo e impidieron que determinadas personas tuvieran libre circulación por las calles. Implantaron su propia ley y encerraron a funcionarios en sus trabajos, sin que valiera argumento alguno para dejarlos marchar a sus destinos.

Indígenas bloquean el ingreso a los juzgados administratvos de Bogotá. Foto: Cortesía

Frente a la gravedad de los hechos de ese día, Gabriel Rondón, viceministro del Interior, se pronunció. “Hacemos un llamado a las personas que hacen parte de los Consejos Comunitarios del norte del Cauca que se encuentran haciendo una acción de hecho en las instalaciones del Ministerio de Educación”, dijo Rondón.