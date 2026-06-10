En distintos eventos realizados en la ciudad durante los últimos años, asistentes, principalmente del género femenino, han denunciado casos de hostigamiento, tocamientos indebidos y agresiones en medio de aglomeraciones o zonas de alta concentración de personas.

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Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá anunció el fortalecimiento de una estrategia para prevenir violencias y acoso contra las mujeres en conciertos, festivales y eventos masivos realizados en la ciudad. La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer y busca que estos espacios cuenten con rutas de atención, acciones pedagógicas y mecanismos de respuesta inmediata frente a posibles casos de violencia de género.

Según explicó la entidad, una de las apuestas principales consiste en instalar puntos de orientación y acompañamiento dentro de los eventos masivos, donde las asistentes puedan recibir información sobre rutas de atención o reportar situaciones de riesgo. Además, se adelantarán campañas de sensibilización dirigidas tanto a organizadores como a asistentes.

La iniciativa busca prevenir violencias y promover el respeto en festivales y espacios de alta afluencia. Foto: Secretaría de la Mujer - API

La estrategia también contempla trabajo articulado con personal logístico, operadores de seguridad privada y entidades distritales para fortalecer protocolos de actuación frente a denuncias de acoso. De acuerdo con el Distrito, el objetivo es que las mujeres puedan identificar rápidamente canales de ayuda dentro de conciertos y festivales.

En lo corrido de 2026, más de 2.000 ciudadanas han recibido información a través de estos puntos seguros. Además, la estrategia ha permitido que organizadores públicos y privados incorporen mensajes pedagógicos sobre respeto, consentimiento y cuidado colectivo en distintos escenarios de ciudad.

La estrategia tendrá un arranque fuerte en la agenda del segundo semestre, que dio inicio con el Festival Popular al Parque y continuará con presencia institucional en Claro Fútbol Fest, Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Monumentum, Festival Cordillera y otros encuentros culturales y masivos que se realizarán en Bogotá.

Para estos eventos, tenga en cuenta que:

En las zonas de activación podrás encontrar información sobre los servicios de la SDMujer.

En caso de requerir apoyo frente a una situación de violencia o acoso, las profesionales podrán activar la Ruta de Atención.

También puedes comunicarte con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escribir al WhatsApp Púrpura 300 755 1846.

Las autoridades distritales sostienen que el problema sigue teniendo una alta incidencia en espacios públicos y escenarios de entretenimiento. Según cifras divulgadas por la Secretaría Distrital de la Mujer, en 2025 se registraron 124 atenciones relacionadas con acoso en espacio público y, en lo corrido de 2026, ya se reportaban al menos 25 casos atendidos oficialmente.

Uno de los datos que más preocupa al Distrito proviene de estudios sobre percepción de seguridad y violencia de género. De acuerdo con cifras citadas por la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Mujer, el 75 % de las mujeres en Bogotá siente miedo de salir a la calle, especialmente durante la noche, mientras cerca del 40 % asegura haber modificado rutinas o desplazamientos para evitar situaciones de acoso.

La administración distrital también ha señalado que el transporte y los eventos multitudinarios son algunos de los escenarios donde más se reportan comportamientos de acoso. Según datos de la Encuesta de Movilidad y de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género citados por la Secretaría de la Mujer, 6 de cada 10 mujeres afirman haber sufrido algún tipo de acoso sexual en espacios públicos o sistemas de transporte.