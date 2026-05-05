Este 2026, el reconocido festival Rock al Parque cumple 30 años consecutivos celebrando la música. El parque Simón Bolívar ha sido el epicentro de esta puesta en escena y, aunque este año no será la excepción, trascenderá sus fronteras y se extenderá por diferentes puntos de la ciudad.

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El 10, 11 y 12 de octubre se celebrará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar; sin embargo, en el marco de la celebración de sus 30 años, inició el evento desde este 2 de mayo con el lanzamiento de un libro en la FILBo 2026.

Este sábado 2 de mayo, la directora de Idartes, María Claudia Parias, la gestora cultural Bertha Quintero, el productor y empresario Édgar Cardona y el periodista musical Chucky García acompañaron la presentación oficial del libro Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la tras escena’, escrito por la historiadora Tatiana Duplat.

No obstante, esta muestra literaria es solo el inicio. Estos son los eventos conmemorativos de Rock al Parque este 2026:

Rock al Parque llega a tu barrio

La Alcaldía de Bogotá confirmó que, antes de la celebración del festival en octubre, se llevará a diferentes barrios el género musical que permanece a la vista. Esta estrategia busca relacionar directamente al festival con la ciudad.

Pódcasts

El periodista cultural Eduardo Arias, de la revista Cambio, realizará estos contenidos audibles de cara a la conmemoración de los 30 años de este Rock al Parque. El Distrito reveló que los temas centrales serían el impacto cultural y la evolución del festival.

Rockápsulas

Así como en 2025, este año la organización dispondrá de dos estaciones acondicionadas con dispositivos audiovisuales y sonoros en el festival. Allí, cada asistente podrá grabar mensajes de 30 segundos, sin filtros y sin edición, para compartir su visión del festival.

Agenda académica

El Distrito propiciará espacios de debate con las y los ciudadanos alrededor del género rock y metal. Estas actividades incluirán acciones concretas en los ámbitos de la formación, la circulación y el emprendimiento.

Foro y taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años

En los días previos al festival, el 7, 8 y 9 de octubre se realizará esta estrategia que propone una mirada crítica sobre la evolución de las narrativas en torno al rock y las escenas alternativas.

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Estas muestras musicales están a cargo de Idartes, entidad que, dirigida por María Claudia Parias, exalta la relevancia que tiene en la ciudad, calificando este y los demás festivales como “factores identitarios de Bogotá”.

“Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura”, declaró la directora de Idartes.