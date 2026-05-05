La capital iniciará el día con tiempo seco, pero en la tarde podrían presentarse lloviznas en varias localidades del occidente, antes de una noche nuevamente estable.

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Lluvias ligeras en el occidente de Bogotá marcarán el cambio de condiciones en la tarde

Bogotá tendrá una jornada climática de contrastes suaves, marcada por la presencia de nubosidad variable y lluvias ligeras en sectores específicos de la ciudad.

La información, entregada por la meteoróloga Claudia Torres, confirma un comportamiento atmosférico típico de transición.

La estabilidad de la madrugada y la mañana da paso a precipitaciones débiles en la tarde, antes de un nuevo periodo seco en la noche.

Durante las primeras horas del día, la capital registró condiciones secas con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 12 °C.

Este ambiente fresco, habitual en la sabana de Bogotá, responde a la alta cobertura nubosa que limita la pérdida de calor durante la noche, pero que también reduce la radiación solar directa en las primeras horas de la mañana.

A lo largo de la mañana se mantendrá esta tendencia, con intervalos de nubosidad y predominio de tiempo seco, lo que favorece el desarrollo de actividades cotidianas sin mayores afectaciones climáticas.

Sin embargo, el panorama cambia gradualmente en horas de la tarde.

El pronóstico indica la probabilidad de lluvias ligeras y lloviznas, principalmente hacia el occidente de la ciudad.

Localidades como Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá podrían registrar estas precipitaciones, aunque de manera intermitente y sin acumulados significativos.

Este tipo de lluvias, aunque no suelen generar emergencias mayores, sí pueden incidir en la movilidad urbana, especialmente en corredores viales con alta congestión o en zonas donde el drenaje es limitado.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 20 °C, lo que refleja un ambiente templado, condicionado por la nubosidad persistente.

Este rango térmico es característico de jornadas con baja radiación solar directa, en las que el calentamiento del aire es moderado y se mantiene una sensación térmica estable a lo largo del día.

Para la noche, se espera un retorno a condiciones más estables, con tiempo seco y cielo parcialmente nublado en la mayor parte de Bogotá.

Esta transición hacia la estabilidad nocturna sugiere una disminución en la actividad convectiva que se desarrolla durante la tarde.

Esto permitirá una noche sin lluvias en la mayoría de los sectores de la ciudad.

Lloviznas y lluvias ligeras podrían presentarse en la tarde, especialmente en el occidente de Bogotá. Foto: Getty Images

Variaciones del clima a lo largo del día

Desde una perspectiva práctica, este tipo de pronóstico implica que los ciudadanos deben prepararse para cambios leves pero relevantes en el clima a lo largo del día.

Aunque la mañana será favorable para actividades al aire libre, es recomendable prever posibles lluvias en la tarde, especialmente si se transita por el occidente de la ciudad.

Llevar un paraguas o impermeable puede ser una medida simple pero útil para evitar contratiempos.

Asimismo, quienes se movilizan en vehículo o transporte público deben considerar que incluso lluvias ligeras pueden generar congestión adicional, por lo que anticipar los desplazamientos o consultar el estado del tráfico puede marcar la diferencia.

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Para quienes hacen actividades deportivas o recreativas, la mejor ventana de tiempo se concentrará en la mañana, antes del incremento de la nubosidad y la posible aparición de lloviznas.

Bogotá enfrentará un día sin fenómenos extremos, pero con la típica variabilidad climática de la ciudad.