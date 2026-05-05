El país tendrá una jornada marcada por lluvias dispersas y de carácter local, con acumulados significativos en zonas del Pacífico, la región Andina y la Amazonía.

En el Caribe predominará el tiempo seco con algunas precipitaciones aisladas en la tarde.

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Lluvias sectorizadas y regiones con mayor intensidad en 24 horas

En las próximas 24 horas, en Colombia las lluvias serán más localizadas y dispersas, a diferencia de los días anteriores cuando el clima fue más estable.

Se espera que los mayores acumulados de precipitación se concentren en áreas específicas de la región Pacífica, así como en sectores del norte y centro de la región Andina, el centro y oriente de la Amazonía y el centro y occidente de la Orinoquía.

También podrían presentarse lluvias puntuales en zonas del sur de la región Caribe y en el suroccidente de sus aguas adyacentes.

En la región Caribe predominarán condiciones de cielo entre ligero y parcialmente nublado, con una tendencia general hacia el tiempo seco en la zona norte durante gran parte del día.

Sin embargo, hacia horas de la tarde no se descartan lluvias de carácter ligero, con algunos episodios localmente moderados.

Las precipitaciones podrían concentrarse en sectores del sur y oriente de Córdoba, el sur de Sucre, así como en áreas de Bolívar y Cesar.

En el entorno marítimo del Caribe colombiano se mantendrá en general un escenario de baja nubosidad y tiempo seco, aunque en el suroccidente, particularmente en el golfo de Urabá y la costa de Córdoba, podrían registrarse lluvias intermitentes de intensidad ligera a moderada.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un comportamiento similar, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas aisladas en sus áreas marítimas cercanas, especialmente durante la tarde.

La región andina mostrará un aumento en la nubosidad con predominio de cielos de parcial a mayormente cubiertos.

Se esperan lluvias de variada intensidad, algunas de ellas entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Las zonas con mayor probabilidad de precipitación significativa incluyen Antioquia, Santander y Risaralda, además de sectores del occidente de Caldas, el norte de Quindío, el nororiente de Norte de Santander y áreas puntuales de Boyacá y Cundinamarca.

En departamentos como Tolima y Huila, las lluvias serían más dispersas y de menor intensidad, aunque no se descartan eventos aislados durante el periodo nocturno.

En el Pacífico colombiano persistirán condiciones de alta humedad y nubosidad, con lluvias frecuentes que podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes.

Especialmente en Chocó y en sectores del centro y norte de Nariño.

También se prevén precipitaciones en áreas del Valle del Cauca y Cauca, particularmente hacia el norte y sur de estos departamentos.

En la Orinoquía se anticipa un escenario de cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias que en algunos momentos podrían alcanzar intensidades moderadas a localmente fuertes.

La Amazonía mantendrá una atmósfera inestable con alta cobertura nubosa y lluvias frecuentes.

Se prevé clima seco en ciudades costeras como Barranquilla. Foto: Getty Images

Estado del clima en las principales ciudades de Colombia

En cuanto a las principales ciudades, Barranquilla continuará con predominio de tiempo seco y temperaturas elevadas, aunque no se descartan lloviznas aisladas en la tarde.

Bucaramanga tendrá una jornada inicialmente estable, pero con aumento de nubosidad y posibles lluvias hacia el final del día y la noche.

En Cali se espera un ambiente mayormente nublado con precipitaciones intermitentes, algunas de ellas moderadas hacia el final de la tarde.

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Cartagena presentará condiciones similares a las de Barranquilla, con baja probabilidad de lluvia significativa.

Medellín experimentará cielos nublados con lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche, mientras que Popayán mantendrá un patrón inestable con lluvias dispersas.

En Tunja, el día iniciará con tiempo seco, pero se prevén precipitaciones en la tarde y nuevamente en la noche, asociadas al incremento de la nubosidad.