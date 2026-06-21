Un muerto en Cali tras violentas manifestaciones por triunfo de Abelardo De La Espriella

Una persona muerta se registra durante la noche de este domingo, 21 de junio, en medio de las violentas manifestaciones tras el triunfo de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia.

La información confirmada por la Policía de Cali a SEMANA es que en el sector de Alfonso López, a la altura del Puente de los Mil Días, un hombre iba a bordo de una motocicleta cuando fue atacado a disparos por desconocidos que luego huyeron con rumbo desconocido.

El cuerpo sin vida quedó tendido sobre la vía hasta donde llegaron varias personas y le avisaron a las autoridades.

Se desconoce la identidad de esta persona que fue asesinada y se espera que las autoridades puedan entregar más detalles de lo sucedido.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la Policía Metropolitana, junto con otras autoridades, trabaja con el fin de poder judicializar a las personas que están haciendo destrozos en la ciudad.

“Quiero ser muy claro en que los vamos a agarrar a todos los bandidos que se han puesto a hacer eso. Ofrecemos, vamos a ofrecer una recompensa. Mañana anunciamos el monto y estamos revisando justamente las cámaras para ver con los responsables”, afirmó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por medio de su cuenta en X, pidiéndole calma a los ciudadanos que se están manifestando.

“Le pido a la población de Cali guardar calma; este es el momento de la sabiduría. Hoy por hoy no hay presidente elegido hasta que las comisiones escrutadoras den sus resultados. Como dije esta mañana, aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley. Invitaré al pueblo de Colombia todo a aceptar ese resultado”, dijo el mandatario.

Alejandro Eder anuncia recompensas y mano dura contra actos vandálicos en Cali: “Los vamos a agarrar a todos”

Asimismo, indicó que es necesario guardar la paz y la sabiduría en este momento: “Invito a la población que esgrime bates y armas a no hacerlo y a la población que se manifiesta en nuestro respaldo a esperar con tranquilidad. Es el momento de la sabiduría”.