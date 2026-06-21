Un muerto en Cali tras violentas manifestaciones por triunfo de Abelardo De La Espriella

Una persona muerta se registra durante la noche de este domingo, 21 de junio, en medio de las violentas manifestaciones tras el triunfo de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia.
🚨⚠️ REPORTAN PRESUNTA PERSONA FALLECIDA EN NUEVO LATIR— NotiCali (@NotiCaliOficial) June 22, 2026
🇨🇴 En medio de los disturbios y alteraciones del orden público que se registran en el oriente de Cali, circulan reportes sobre una presunta persona fallecida en el sector de Nuevo Latir. pic.twitter.com/9gON7wkUGP
La información confirmada por la Policía de Cali a SEMANA es que en el sector de Alfonso López, a la altura del Puente de los Mil Días, un hombre iba a bordo de una motocicleta cuando fue atacado a disparos por desconocidos que luego huyeron con rumbo desconocido.
El cuerpo sin vida quedó tendido sobre la vía hasta donde llegaron varias personas y le avisaron a las autoridades.
Continúa la alteración del orden público en algunos sectores de Cali. Encapuchados han vandalizado fotomultas y estaciones del MIO. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WXQAkoKdVS— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
Se desconoce la identidad de esta persona que fue asesinada y se espera que las autoridades puedan entregar más detalles de lo sucedido.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la Policía Metropolitana, junto con otras autoridades, trabaja con el fin de poder judicializar a las personas que están haciendo destrozos en la ciudad.
“Quiero ser muy claro en que los vamos a agarrar a todos los bandidos que se han puesto a hacer eso. Ofrecemos, vamos a ofrecer una recompensa. Mañana anunciamos el monto y estamos revisando justamente las cámaras para ver con los responsables”, afirmó.
Alcalde de Cali, Alejandro Éder, entrega balance tras alteraciones del orden público por la victoria de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eBYBT3UAb4— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció por medio de su cuenta en X, pidiéndole calma a los ciudadanos que se están manifestando.
“Le pido a la población de Cali guardar calma; este es el momento de la sabiduría. Hoy por hoy no hay presidente elegido hasta que las comisiones escrutadoras den sus resultados. Como dije esta mañana, aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley. Invitaré al pueblo de Colombia todo a aceptar ese resultado”, dijo el mandatario.
Le pido a la población de Cali guardar calma, este es el momento de la sabiduría.— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026
Hoy por hoy no hay presidente elegido hasta que las comisiones escrutadores den sus resultados. Cómo dije está mañana aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley.…
Asimismo, indicó que es necesario guardar la paz y la sabiduría en este momento: “Invito a la población que esgrime bates y armas a no hacerlo y a la población que se manifiesta en nuestro respaldo a esperar con tranquilidad. Es el momento de la sabiduría”.