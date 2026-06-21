Alejandro Eder anuncia recompensas y mano dura contra actos vandálicos en Cali: “Los vamos a agarrar a todos”

Este domingo, 21 de junio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre los grandes problemas que han ocurrido en algunas partes de la ciudad, donde han dañado varios elementos.

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De acuerdo con el mandatario, los hechos de violencia se registran en Puerto Rellena y la Autopista Suroriental, donde algunas personas han intentado alterar el orden público y causar daños a la infraestructura de la ciudad.

“La situación en Cali sigue contenida a un sector de la ciudad, que es el sector alrededor de Puerto Rellena, por la autopista suroriental también. Hay, en general, una aglomeración donde las personas simplemente están, pero hay un grupo de desadaptados que están intentando hacer vandalismo; han vandalizado algunas cámaras de fotomulta”, dijo.

De igual manera, Eder dijo que junto con las autoridades judiciales van a seguir trabajando en las investigaciones para dar con los responsables.

“Quiero ser muy claro en que los vamos a agarrar a todos los bandidos que se han puesto a hacer eso. Ofrecemos, vamos a ofrecer una recompensa. Mañana anunciamos el monto y estamos revisando justamente las cámaras para ver con los responsables”, afirmó.

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También señaló: “En este momento, estamos trabajando con la Policía Metropolitana y el UNDMO está actuando. Ya intervenimos un par de lugares con la tanqueta y con gases, y quiero ser muy claro en que no ahorraremos esfuerzos para mantener el control en Cali. Entonces, estamos avanzando. El mensaje a la ciudadanía es, por favor, todos mantengan la calma. La mayoría, la gran mayoría de Cali está tranquila”.

En medio de estas alteraciones del orden público, Éder dijo que un desadaptado robó una motocicleta de un organismo de movilidad.

“Un delincuente se robó una motocicleta de Movilidad y parece que la vandalizaron o la incendiaron, pues vamos a buscar al delincuente; ofreceremos una recompensa por ese individuo. Pero en Cali no vamos a permitir que estos desadaptados sigan haciendo de la suya. Ese cuentico se acaba en Cali. La orden es que actúen y están actuando”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario resaltó el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos y reiteró que las autoridades permanecerán desplegadas hasta restablecer plenamente el orden.

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“La mayoría de la ciudad está tranquila, la mayoría de los caleños están dando un gran ejemplo de lo que es ser una ciudad donde convivimos en paz, donde respetamos las diferencias, y no vamos a permitir que unos desadaptados dañen el nombre de nuestra ciudad. El UNDMO está actuando en este momento con todo el apoyo del alcalde, obviamente, por las instrucciones del alcalde, y ahí seguiremos hasta que tengamos el control completo de la ciudad”, finalizó.