Reportan primer bloqueo en Cali tras resultados de preconteo: Puerto Resistencia fue cerrado por centenares de personas

Luego de conocidos los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, que dan como virtual ganador a Abelardo De La Espriella, en Cali las autoridades reportan el primer bloqueo en uno de los puntos clave de la ciudad.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Centenares de manifestantes y simpatizantes del candidato Iván Cepeda llegaron hasta el monumento de la Mano de la Resistencia en Puerto Rellena, autopista Simón Bolívar, para bloquear la vía en apoyo al Pacto Histórico.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se anunció, hacia las 6:24 p. m., que el paso vehicular fue bloqueado completamente y se activó un plan de desvíos en la zona.

Las autoridades también reportaron concentración de personas en la calle 5 con calle 13, a la altura de la Loma de la Cruz.

Cabe recordar que en días pasados, el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, alertó de un supuesto plan de vandalismo y ataque en Cali luego de los comicios electorales de este 21 de junio.

Entre las expresiones denunciadas se encuentran mensajes como: “Me voy al tránsito de Salomia y le tiro unas cuantas molotov pa’ que se prenda esa mierda”, “Guarden munición pa’ la guerra, menores”, “Lo mejor que podemos hacer es tumbar el tránsito”, “Aprovechen para tumbar fotomultas”, “Si gana Abelardo, me tomo dos pepas, me fumo un bareto y salgo a formar desorden” y “Donde Abelardo gane, se forma el desorden”.

La denuncia señala cuatro números telefónicos específicos, tres con indicativo colombiano (+57) y uno con indicativo español (+34), y solicita a la Fiscalía que adelante labores de policía judicial para identificar plenamente a sus titulares. Igualmente, pide que se requiera a WhatsApp y a Meta Platforms Inc. la preservación de la información del grupo con fines investigativos.

Entre los anexos presentados figura una imagen en la que una persona exhibe lo que aparenta ser un arma de fuego, elemento que el denunciante considera relevante para la valoración integral de los hechos. Bravo Castaño también aportó capturas de pantalla de las conversaciones y el enlace público del grupo.

En declaraciones al medio, Bravo Castaño advirtió que el riesgo de disturbios poselectorales no es menor y señaló la narrativa del presidente Gustavo Petro como un factor agravante: “Si el presidente, que evidentemente tiene un candidato político, no reconoce los resultados y dice que hubo un robo, todos sus seguidores van a salir replicando ese mensaje”, afirmó el exconcejal. “Ya pasó un estallido social en 2021 y creo que puede volver a suceder”.