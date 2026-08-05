Se conoce aterrador detalle en la muerte de María Camila Potosí y su bebé: les imputarán un nuevo delito a los capturados

En las últimas horas se conoció otro aterrador detalle de la ya espeluznante muerte de María Camila Potosí, la joven que fue secuestrada y asesinada cuando estaba a punto de dar a luz; su bebé fue extraído de su vientre.

María Camila Potosí Foto: Alcaldía de Cali

María Camila fue reportada como desaparecida el jueves 16 de julio cuando salió de su casa en el barrio Meléndez, en Cali.

La joven de 21 años se dirigía a un centro asistencial en el sector de Polvorines, en el suroccidente de la capital vallecaucana.

Según establecieron los investigadores de la Fiscalía, el último reporte de la joven con vida da cuenta de que iba como parrillera en una moto que era conducida por una supuesta conocida.

Tras ser reportada como desaparecida, la joven fue buscada por diferentes organismos, que finalmente la encontraron el lunes 20 de julio en inmediaciones del río Meléndez, en el sector de La Buitrera; estaba entre sábanas, con graves señales de violencia.

Las chanclas encontradas en el patio del hogar de Yulieth parecían ser las mismas que tenía María Camila Potosí. Foto: Tomada del podcast Más Allá del Silencio.

Desde ese momento, cada hallazgo de los forenses se hacía más aterrador que el anterior. Por ejemplo, inicialmente se creyó que María Camila fue asesinada, su vientre fue abierto y su bebé fue robada.

El 30 de julio, diez días después, fueron capturadas cinco personas señaladas del atroz hecho. Ellos son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Frente a un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó inicialmente, según su participación, los delitos de “feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así mismo, alteración de elemento material probatorio”. Los cinco fueron enviados a prisión.

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“El feminicidio perpetrado se ejecutó en el marco de la ejecución de una cesárea artesanal de la nacida viva, Alahia Moncayo Potosí”, dijo la Fiscalía en la audiencia de imputación.

Horas después, fue hallada la bebé de María Camila. Estaba muerta. Con el paso de los días y el avance de los dictámenes forenses, se han conocido más detalles.

El nuevo detalle en este estremecedor caso tiene que ver con que la Fiscalía, según dio a conocer el diario El Tiempo, le imputará un nuevo delito a los capturados: homicidio agravado, toda vez que la muerte de la pequeña bebé fue causada por el asesinato de María Camila y el procedimiento sin higiene ni técnicas apropiadas al que fue sometida.

Sobre la presunta participación en el crimen, la Fiscalía detalló que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría sido la persona encargada de “proveer el lugar para la ejecución de los hechos, generar confianza con María Camila, haciéndole creer que también estaba embarazada precisamente de una niña, para, mediante la modalidad del engaño, transportarla”.

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Kevin Alexis López Orozco, conocido con el alias de López, habría sido quien se encargó de la logística y de establecer el dinero por pagar por el asesinato de María Camila, cuya intención inicial era “pegarle un susto”: 4 millones de pesos.

Nitson Stiven Mondragón Cuero, alias Steven, es señalado de reducir a María Camila con un arma blanca, mientras que Edwin García Zuluaga habría sido el encargado de vigilar el perímetro para advertir sobre la posible presencia de las autoridades.

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El cuerpo de la bebé, según la Fiscalía, fue extraído por Juan José Narváez Rodríguez, quien lo habría transportado en un vehículo Suzuki Alto.

Ninguno de los detenidos aceptó los cargos.