Presuntos asesinos de María Camila Potosí no aguantaron la risa durante audiencia: quedó en video y así reaccionó el juez

Poco a poco se ha ido esclareciendo el crimen de María Camila Potosí y su bebé, un caso que ha generado gran indignación y rechazo en todo el país. La joven de 19 años de edad, y que tenía ocho meses de embarazo, fue encontrada muerta después de que no se supiera nada de su paradero.

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Las autoridades, hasta el momento, han logrado la captura de cinco personas: cuatro hombres y una mujer. Esta última fue identificada como Yulieth Cecilia Angulo Escobar y sería quien está detrás de todo, ya que el objetivo sería quitarle a la recién nacida y hacer como si fuera de ella.

Todos fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por el asesinato de María Camila; cada uno cumplió un papel importante para que se llevara a cabo el crimen.

En medio de las audiencias, hubo un momento que llamó la atención y que ha desatado fuertes críticas: los señalados asesinos salieron riéndose y todo fue captado por las cámaras, por lo que el video se ha hecho rápidamente viral.

Todo ocurrió cuando el fiscal del caso se encontraba explicando y detallando cómo habría ocurrido y, en un momento, aseguró que por la forma en la que se actuó no tenían “respeto por la víctima”.

El funcionario se percató de esto en medio de su intervención y pidió que se le pusiera un alto a este comportamiento. "Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez“, comentó.

Ante esto, el togado respondió inmediatamente y, pese a que explicó que no se percató de esto, pidió orden en el sitio y le llamó la atención a los involucrados.

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“Tal como se hizo ayer, por favor, mantener el orden, la compostura y el respeto en la diligencia y con todas las partes en la Sijín, por favor”, dijo.

A todo esto se sumó, además, que los señalados delincuentes se tapaban de manera reiterada las caras con sus capuchas y en muchas oportunidades miraron fijamente hacia abajo.

Caso María Camila Potosí. Foto: Montaje realizado por El País con fotos de RRSS / Video de la Policía de Cali e insumos suministrados

Más allá de esta situación, la audiencia se pudo completar con normalidad y todos los presuntos responsables del asesinato de María Camila Potosí fueron enviados a la cárcel.