“Nos colocaron un fusil de frente”: director de Los Bacanes del Sur relató secuestro y aseguró que fue liberado por las disidencias

Por medio de un video difundido en redes sociales, el director de la agrupación Los Bacanes del Sur, Milton César Meza, entregó detalles del secuestro del que fue víctima cuando se movilizaba en un vehículo por la vía entre Popayán y El Tambo, en el Cauca, junto a su familia. Al parecer, las disidencias de las Farc serían las responsables de este plagio.

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“Salíamos de un restaurante que queda entre la ciudad de Popayán y El Tambo, Cauca, cuando nos atravesó una camioneta blanca. Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente. Yo venía con mi esposa, mis dos hijos y Hernández. Nos subieron a nuestra misma camioneta, nos taparon los ojos y permanecimos aproximadamente tres días vendados. Nos tuvieron en una finca, durmiendo afuera, donde nos daban desayuno, almuerzo y comida”, relató.

El artista contó que luego del tercer día de su secuestro fueron movilizados nuevamente y en medio de eso se desató un intercambio de disparos.

“Como a las once de la noche nos dijeron que nos preparáramos porque nos iban a llevar para otro lado. Ya hacia las tres de la mañana escuché que uno de los que iba en la camioneta gritó: ‘¡El Ejército, el Ejército!’. Nosotros íbamos totalmente tapados y lo único que escuché fue una balacera muy fuerte. Nos dijeron que nos tiráramos al suelo. En ese momento me quitaron la capucha y nos preguntaron quiénes éramos. Les respondí que nos tenían secuestrados”, explicó.

Habría sido secuestrado por las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Asimismo, indicó que las mismas disidencias de las Farc les dijeron que no les harían daño: “Me dijeron: ‘Estén tranquilos, nosotros somos de las FARC y nada les va a pasar con nosotros’. Nos subieron a unas camionetas y hacia las tres de la mañana nos llevaron hasta Brisas, Patía. Allí nos dijeron que llamáramos a nuestras familias. Había un celular para hacer videollamadas y comunicarnos con quienes quisiéramos”.

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De igual manera, dio a conocer que logró dialogar con su hermano, con quien coordinaron el reencuentro, y dijo que fue clave el papel de las comunidades de la zona.

“Llamé a mi hermano, Eddie Meza. Como a las siete de la mañana ya estaba en Brisas. También quiero agradecerle a la Junta de Acción Comunal de Brisas Patía por ese gesto social que tuvo con nosotros al momento de la entrega cuando las FARC nos entregaron a ellos. De verdad, mil gracias. Que Dios los bendiga. Ya estamos libres, bendito Dios”, agregó.