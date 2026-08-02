Números ganadores de la Lotería del Cauca: resultado del sábado 1 de agosto de 2026

La Lotería del Cauca celebró un nuevo sorteo el sábado 2 de agosto de 2026, una cita que cada semana reúne a miles de colombianos que prueban su suerte con la esperanza de llevarse el premio mayor o alguno de los premios secos que entrega este tradicional juego de azar.

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Si adquirió un billete para esta edición, ya puede verificar si su número figura entre los ganadores. Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y los resultados fueron publicados una vez concluyó la jornada.

Resultado de la Lotería del Cauca

Estos fueron los datos correspondientes al sorteo del sábado:

Número: 1378

Serie: 178

Revise cuidadosamente el número y la serie de su billete, ya que ambos deben coincidir con la información oficial para poder reclamar un premio.

¿Qué hacer si ganó?

Si su billete resultó ganador, el primer paso es conservarlo en buen estado y evitar escribir o realizar cualquier modificación sobre él. El documento debe presentarse en original al momento de iniciar el proceso de cobro.

La Lotería del Cauca es una de las más reconocidas del país y realiza un sorteo cada sábado. Además de entregar premios millonarios a los apostadores, parte de los recursos obtenidos con la venta de billetes se destinan al financiamiento de los servicios de salud.

Cada semana, miles de personas siguen el sorteo con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores. Si participó en la edición del 25 de julio de 2026, es momento de comprobar su billete y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Historia y plan de premios

La Lotería del Cauca tiene su sede principal en Popayán y se originó bajo el mandato del entonces gobernador Aurelio Iragorri Hormaza. El 4 de julio de 1974 se le dio vida jurídica como Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Exactamente un año después, el 4 de julio de 1975, las calles de Popayán vieron rodar el sorteo número 001 y desde entonces se ha convertido en una tradición para todos los apostadores del país.

Hoy, cinco décadas después, la Lotería del Cauca no solo ha multiplicado sus cifras hasta convertirse en la sexta lotería más importante del país, sino que cumple con su misión más noble: transferir millonarios recursos fiscales para financiar los hospitales y el sistema de salud pública de la región.

La Lotería del Cauca entrega un premio mayor de 8.000 millones de pesos y también varios premios secos que van desde los 10 millones hasta los 300 millones.

A diferencia de otras loterías, solo tiene un sorteo a la semana: todos los sábados a las 11:00 de la noche y se transmite por el Canal 1.