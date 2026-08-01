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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los resultados y números ganadores de este sábado, 1 de agosto

Tenga los chances a la mano y revise si fue el ganador en este primer día del mes de agosto.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de agosto de 2026 a las 1:51 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Como ocurre día tras días, numerosos jugadores se ven atentos a los resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios que ofrecen estos juegos de suerte y azar. Es el turno de tres chances muy populares en el papis que siempre entregan un buen botín que le funciona para salir de deudas, darse un gusto o salir de viaje.

BERLIN, GERMANY - MAY 23: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates with the Fans and Teammates following the DFB Cup Final 2026 match between FC Bayern München and VfB Stuttgart at Olympiastadion on May 23, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
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Quienes participaron en los sorteos de este sábado ya pueden verificar si sus números resultaron favorecidos y en caso de haber ganador iniciar el proceso correspondiente para reclamar el premio de acuerdo con las condiciones establecidas por cada operador.

Resultados de los sorteos del sábado, 1 de agosto 2026

Entre los juegos con mayor acogida se encuentra El Dorado, que realiza sorteos de lunes a sábado en tres horarios: 11:00 a.m., 3:30 p.m. y 10:15 p.m. Los domingos y días festivos, la programación se ajusta con horarios especiales para cada una de sus ediciones.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6387
  • La Quinta: 8
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Por jugar
  • La Quinta: -
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Otra de las alternativas más populares es El Paisita, que ofrece dos sorteos diarios, programados para las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., consolidándose como una de las modalidades de chance con mayor participación.

El Paisita Día

  • Premio mayor: Por jugar
  • La Quinta: -

El Paisita Noche

  • Premio mayor:
  • La Quinta:
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A estos juegos se suma La Caribeña, una de las loterías con mayor tradición en Colombia que juega a las 2:30 p.m. y 8:30 p.m. Su permanencia entre las favoritas de los jugadores se debe a la variedad de premios que entrega, incluyendo el premio mayor, secos y aproximaciones, opciones que mantienen el interés de miles de participantes en cada jornada.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Por jugar
  • La Quinta: -
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Por jugar
  • La Quinta: -

¿Qué hacer si ganó?

Si alguno de los números coincide con el de su apuesta, es importante conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones para reclamar el premio. Dependiendo del monto ganado, el pago puede realizarse en puntos autorizados o mediante un proceso especial establecido por el operador del sorteo.

Antes de reclamar el premio, también se recomienda revisar que el billete o comprobante no presente daños que dificulten su validación y consultar los plazos establecidos para hacer efectivo el cobro.

Cabe recordar que los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña se realizan de manera periódica y ya cuentan con una amplia participación de jugadores en diferentes regiones del país, consolidándose como algunas de las opciones de azar más populares entre quienes buscan probar suerte.