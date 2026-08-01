El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los resultados y números ganadores de este sábado, 1 de agosto

Como ocurre día tras días, numerosos jugadores se ven atentos a los resultados con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios que ofrecen estos juegos de suerte y azar. Es el turno de tres chances muy populares en el papis que siempre entregan un buen botín que le funciona para salir de deudas, darse un gusto o salir de viaje.

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Quienes participaron en los sorteos de este sábado ya pueden verificar si sus números resultaron favorecidos y en caso de haber ganador iniciar el proceso correspondiente para reclamar el premio de acuerdo con las condiciones establecidas por cada operador.

Resultados de los sorteos del sábado, 1 de agosto 2026

Entre los juegos con mayor acogida se encuentra El Dorado, que realiza sorteos de lunes a sábado en tres horarios: 11:00 a.m., 3:30 p.m. y 10:15 p.m. Los domingos y días festivos, la programación se ajusta con horarios especiales para cada una de sus ediciones.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6387

La Quinta: 8

El Dorado Tarde

Premio mayor: Por jugar

La Quinta: -

Otra de las alternativas más populares es El Paisita, que ofrece dos sorteos diarios, programados para las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., consolidándose como una de las modalidades de chance con mayor participación.

El Paisita Día

Premio mayor: Por jugar

La Quinta: -

El Paisita Noche

Premio mayor:

La Quinta:

A estos juegos se suma La Caribeña, una de las loterías con mayor tradición en Colombia que juega a las 2:30 p.m. y 8:30 p.m. Su permanencia entre las favoritas de los jugadores se debe a la variedad de premios que entrega, incluyendo el premio mayor, secos y aproximaciones, opciones que mantienen el interés de miles de participantes en cada jornada.

La Caribeña Día

Premio mayor: Por jugar

La Quinta: -

La Caribeña Noche

Premio mayor: Por jugar

La Quinta: -

¿Qué hacer si ganó?

Si alguno de los números coincide con el de su apuesta, es importante conservar el tiquete en buen estado y verificar las condiciones para reclamar el premio. Dependiendo del monto ganado, el pago puede realizarse en puntos autorizados o mediante un proceso especial establecido por el operador del sorteo.

Antes de reclamar el premio, también se recomienda revisar que el billete o comprobante no presente daños que dificulten su validación y consultar los plazos establecidos para hacer efectivo el cobro.

Cabe recordar que los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña se realizan de manera periódica y ya cuentan con una amplia participación de jugadores en diferentes regiones del país, consolidándose como algunas de las opciones de azar más populares entre quienes buscan probar suerte.