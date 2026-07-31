Números ganadores de las loterías: Medellín, Santander y Risaralda este viernes, 31 de julio de 2026

Durante la noche de este viernes, 31 de julio de 2026, cientos de colombianos estuvieron esperando para poder conocer los números ganadores de las Loterías de Medellín, Santander y Risaralda.

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 24 de julio: números ganadores

Como está programado, cada una de estas se llevó a cabo a las 11:00 p. m., definiendo los premios por los que miles de participantes compiten y que superan los 24.800 millones de pesos.

Resultados del sorteo de la Lotería de Medellín del viernes 31 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es el siguiente: 1208 de la serie 368.

Resultados del sorteo de la Lotería de Santander del viernes, 31 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es el siguiente: 9338 de la serie 146.

Resultados del sorteo de la Lotería de Risaralda del viernes, 31 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda es el siguiente: 0077 de la serie 273.

Los premios que estuvieron en juego este viernes

La mayor bolsa de dinero corresponde a la Lotería de Medellín, que ofrece un premio mayor de 16.000 millones de pesos. A ella se suma la Lotería de Santander, con 6.500 millones de pesos, mientras que la Lotería de Risaralda entregará un premio principal de 2.333 millones de pesos.