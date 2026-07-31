Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador del jueves 30 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó la noche de este jueves 30 de julio de 2026 el sorteo 2857, en el que miles de jugadores estuvieron atentos al número favorecido para intentar quedarse con el premio mayor, que desde este sorteo aumentó a 12.000 millones de pesos.
El sorteo se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 p. m. y, además del premio mayor, entrega varios premios secos de diferentes valores.
Número ganador de la Lotería de Bogotá del 30 de julio
En el sorteo 2857, el número ganador fue:
- Número: 6731
- Serie: 463
Resultados de los últimos sorteos
Quienes siguen con frecuencia la Lotería de Bogotá también suelen revisar los números que han salido en las semanas anteriores. Estos fueron los más recientes:
- Sorteo 2856 (23 de julio de 2026): número 9032, serie 082.
- Sorteo 2855 (16 de julio de 2026): número 6798, serie 076.
- Sorteo 2854 (9 de julio de 2026): número 7396, serie 343
Plan de premios del sorteo 2857
Para esta edición, la Lotería de Bogotá incrementó su premio mayor, ofreciendo el siguiente plan de premios:
- Premio mayor: 12.000 millones de pesos
- 1 premio seco de 1.000 millones de pesos
- 2 premios secos de 500 millones de pesos
- 3 premios secos de 200 millones de pesos
- 6 premios secos de 50 millones de pesos
- 10 premios secos de 20 millones de pesos
- 30 premios secos de 10 millones de pesos