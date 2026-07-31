Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador del jueves 30 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó la noche de este jueves 30 de julio de 2026 el sorteo 2857, en el que miles de jugadores estuvieron atentos al número favorecido para intentar quedarse con el premio mayor, que desde este sorteo aumentó a 12.000 millones de pesos.

Super Astro Luna: resultado oficial del sorteo del jueves 30 de julio

El sorteo se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 p. m. y, además del premio mayor, entrega varios premios secos de diferentes valores.

Número ganador de la Lotería de Bogotá del 30 de julio

En el sorteo 2857, el número ganador fue:

Número: 6731

Serie: 463

Resultados de los últimos sorteos

Quienes siguen con frecuencia la Lotería de Bogotá también suelen revisar los números que han salido en las semanas anteriores. Estos fueron los más recientes:

Sorteo 2856 (23 de julio de 2026): número 9032 , serie 082 .

número , serie . Sorteo 2855 (16 de julio de 2026): número 6798 , serie 076 .

número , serie . Sorteo 2854 (9 de julio de 2026): número 7396, serie 343

Plan de premios del sorteo 2857

Para esta edición, la Lotería de Bogotá incrementó su premio mayor, ofreciendo el siguiente plan de premios: