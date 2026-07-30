Último sorteo del Super Astro Sol: número ganador de este jueves 30 de julio de 2026

El Super Astro Sol realizó este jueves 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo para quienes apostaron a este popular juego de suerte y azar. El resultado corresponde al sorteo 5492, que se transmite en vivo de lunes a sábado a las 4:00 p. m..

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del jueves 30 de julio de 2026

Resultado del Super Astro Sol de este jueves 30 de julio de 2026

En el sorteo 5492 del Super Astro Sol, el número ganador fue el 4287 y el signo favorecido fue Cáncer.

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo del zodiaco, de acuerdo con las condiciones del juego, podrán reclamar el premio correspondiente siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Estos han sido los resultados de los sorteos más recientes:

29 de julio de 2026 (Sorteo 5491): número 8610, signo Géminis.

número 8610, signo Géminis. 28 de julio de 2026 (Sorteo 5490): número 9840, signo Capricornio.

número 9840, signo Capricornio. 27 de julio de 2026 (Sorteo 5489): número 3196, signo Leo.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Cada sorteo es transmitido en vivo por Canal 1 y los resultados oficiales se publican una vez concluye la extracción.

Quienes participaron en el sorteo de este jueves 30 de julio de 2026 ya pueden verificar si el número y el signo elegidos coinciden con el resultado ganador para reclamar su premio, en caso de resultar favorecidos.