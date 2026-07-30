Resultados ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de los sorteos del 30 de julio

Los juegos de suerte y azar continúan siendo una de las opciones de entretenimiento preferidas por miles de colombianos, que diariamente participan en distintos sorteos con la esperanza de obtener un premio para cumplir metas personales, apoyar a sus familias o mejorar su situación económica.

Aunque las probabilidades de acertar la combinación ganadora son limitadas, los apostadores mantienen el interés por las modalidades más tradicionales, motivados por los premios que ofrecen estos sorteos.

Entre los juegos con mayor acogida se encuentra El Dorado, que realiza sorteos de lunes a sábado en tres horarios: 11:00 a. m., 3:30 p. m. y 7:30 p. m.. Los domingos y días festivos, la programación se ajusta con horarios especiales para cada una de sus ediciones.

Dorado Día - 30 de julio

Premio mayor: 1638

La Quinta: 3

Dorado Tarde - 30 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Otra de las alternativas más populares es El Paisita, que ofrece dos sorteos diarios, programados para las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., consolidándose como una de las modalidades de chance con mayor participación.

El Paisita Día - 30 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche - 30 de julio

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

A estos juegos se suma La Caribeña, una de las loterías con mayor tradición en Colombia. Su permanencia entre las favoritas de los jugadores se debe a la variedad de premios que entrega, incluyendo el premio mayor, secos y aproximaciones, opciones que mantienen el interés de miles de participantes en cada jornada.

La Caribeña Día - 30 de julio

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche - 30 de julio