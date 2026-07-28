¿Jugó este martes? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este martes 28 de junio se realizaron los tradicionales sorteos de algunas de las loterías y juegos de chance con mayor participación en Colombia. Durante la jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de conocer si sus números elegidos coincidían con los ganadores.

Los sorteos, que se llevan a cabo en distintas modalidades y horarios, hacen parte de una tradición que continúa vigente entre los jugadores colombianos.

Resultados de los sorteos del jueves 11 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2049.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados son consultados por los jugadores que participan en las diferentes modalidades de chance, quienes revisan sus números con la ilusión de haber acertado la combinación ganadora.

Aunque la mayoría de los participantes no logra obtener premios en cada jornada, la expectativa alrededor de estos sorteos continúa creciendo, pues cada nueva oportunidad representa la posibilidad de cambiar la suerte con una nueva apuesta.