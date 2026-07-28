Loterías

¿Jugó este martes? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los resultados de cada sorteo son consultados por los jugadores que participan en las diferentes modalidades de chance.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de julio de 2026 a las 11:04 a. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA

Este martes 28 de junio se realizaron los tradicionales sorteos de algunas de las loterías y juegos de chance con mayor participación en Colombia. Durante la jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la expectativa de conocer si sus números elegidos coincidían con los ganadores.

Los sorteos, que se llevan a cabo en distintas modalidades y horarios, hacen parte de una tradición que continúa vigente entre los jugadores colombianos.

Resultados de los sorteos del jueves 11 de junio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2049.
  • La Quinta: 4.
YouTube video U2HZh23UwUY thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los resultados son consultados por los jugadores que participan en las diferentes modalidades de chance, quienes revisan sus números con la ilusión de haber acertado la combinación ganadora.

Aunque la mayoría de los participantes no logra obtener premios en cada jornada, la expectativa alrededor de estos sorteos continúa creciendo, pues cada nueva oportunidad representa la posibilidad de cambiar la suerte con una nueva apuesta.