¿Le sonrió la suerte? La Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy martes, 28 de julio

La Antioqueñita volvió a captar la atención de miles de apostadores este martes, 28 de julio de 2026 con una nueva edición de su tradicional sorteo, considerado uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia.

Este chance realiza dos sorteos cada día, uno en la mañana y otro en la tarde, lo que permite a los participantes contar con dos oportunidades diarias para intentar acertar la combinación ganadora y llevarse uno de los premios disponibles.

¿Jugó este martes? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Con el paso de los años, La Antioqueñita ha mantenido una amplia comunidad de jugadores, especialmente en Antioquia, donde hace parte de las loterías más tradicionales. Su dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, al que se suma la modalidad de una quinta balota, incorporada para aumentar la emoción del sorteo.

En esta oportunidad, la Antioqueñita Día dejó como resultado ganador el número 4422, mientras que la quinta balota correspondió al 8.

Resultados del sorteo Antioqueñita Día

Número ganador: 4422

Quinta balota: 8

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Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde