Números ganadores del Chontico Día y Noche de este lunes 27 de julio

Este lunes, 27 de julio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

El Chontico Foto: Getty Images / Chontico

El sorteo 5276 dejó como número ganador el 8573, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 1.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 27 de julio de 2026

Premio mayor: 8573 - 1

Tres últimos: 573 .

Dos últimos: 73 .

Cifra completa: 8573 .

La Quinta: 1.

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 27 de julio de 2026

Premio mayor: 2154- 9

Tres últimos: 154

Dos últimos: 54

Cifra completa: 2154

La Quinta: 9

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 28 de julio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.