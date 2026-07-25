Chontico Día y Noche: resultado de los últimos sorteos de este sábado 25 de julio de 2026

Miles de personas estuvieron pendientes este sábado de una nueva edición del Chontico Día, un juego de azar que diariamente entrega premios a quienes aciertan el número favorecido. Tras el cierre de las apuestas, el operador dio a conocer el resultado oficial del sorteo correspondiente a esta jornada.

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 24 de julio: números ganadores

Para este 25 de julio de 2026, el número ganador fue el 0148. Asimismo, las dos últimas cifras correspondieron al 48, las tres últimas al 148 y la balota adicional fue el 1.

Quienes resulten ganadores deberán conservar el comprobante original de la apuesta, ya que será el documento requerido para reclamar el premio. Dependiendo del valor obtenido, el operador podrá solicitar otros documentos para completar el proceso de pago.

El Chontico Día se realiza todos los días y ofrece varias modalidades de juego, permitiendo apostar al número completo o únicamente a algunas de sus cifras. Esta flexibilidad lo ha convertido en uno de los chances más populares entre los colombianos.

Resultado del Chontico Noche de este sábado 25 de julio de 2026

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