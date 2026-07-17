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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 17 de julio de 2026

Acá puede ver si ganó el premio mayor de los sorteos de la 1:00 p. m. y a las 8:00 p. m.

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Redacción Loterías
17 de julio de 2026 a las 1:39 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El viernes 17 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado del Chontico Día - 17 de julio

Premio mayor: 9719-1

  • Tres últimos: 719.
  • Dos últimos: 19.
  • Cifra completa: 9719.
  • Último número: 1.
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Resultado del Chontico Noche - 17 de julio

Premio mayor: Pendiente.

  • Tres últimos: Pendiente.
  • Dos últimos: Pendiente.
  • Cifra completa: Pendiente.
  • Último número: Pendiente.
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El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: Si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: Si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.