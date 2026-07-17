¿Cuánto cuesta la entrada más barata para ver la final España vs. Argentina del Mundial 2026? Precios disparados

Desde hace casi menos de un mes, el mundo ha vivido una verdadera fiesta del futbol, tras la inauguración del Mundial de Futbol 2026, que enfrenta a selecciones de todo el mundo por el título de campeón mundial. Ya falta poco para que termine y la cuenta regresiva ya inició para el partido final, que es el próximo 19 de julio, en el que se enfrentarán las selecciones de España y Argentina en el estadio Metlife.

Árbitro colombiano en la final del Mundial 2026: anuncio oficial de la FIFA para España vs. Argentina

La final no solo será un encuentro deportivo entre dos equipos, sino que también será todo un show, pues al medio tiempo habrá varias presentaciones de artistas de talla internacional, como lo son Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy.

Las localidades más cercanas al terreno de juego son las más costosas, mientras que las ubicadas en los niveles superiores ofrecen los precios más bajos. Foto: @Argentina /@SEFutbol

Dado este encuentro que será histórico, muchos se han aventurado a revisar y comprar boletas para el encuentro deportivo. Sin embargo, hay dudas sobre cuáles son los precios para la compra de tiquetes para el evento, que se realizará en pocas horas.

Piden a la Fifa investigar a Argentina por violación del código disciplinario: esta fue la polémica acción

Aquí le contamos cuáles son los precios que están fijados en los portales

Es importante que sepa que la diferencia del precio tiene que ver netamente con la ubicación en la que estará sentado. Las ubicaciones superiores del estadio, es decir, las que quedan en los pisos más altos, son las más económicas. Una de las que se ofrecen está en la sección 305 del estadio, en la fila 26, con un precio de $27.347.240. En dólares, el valor aproximado es de 8.000 USD.

El MetLife Stadium será el escenario de la gran final del Mundial 2026, que también contará con un espectáculo musical de artistas internacionales. Foto: Anadolu via Getty Images

Si desea estar un poco más cerca, puede adquirir las boletas del segundo piso, que duplican el valor anterior, pues oscilan entre los $40.820.359 y los $49.130.539 millones de pesos. Estos valores rozan los $12,000 USD.

Finalmente, la sección más cercana a la cancha es la que tiene los precios más altos. La sección 126, fila 3, tiene un precio de $ 106.980.244. La boleta más cara actualmente es de un precio de $ 125.689.189. Estas boletas rozan los 38.000 USD.