Dólar abrió al alza en Colombia: este es el precio oficial del 17 de julio en el mercado spot

El dólar inició la cotización de este 17 de julio en un precio de $ 3.235, lo que significó un alza de $ 14 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.221.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.261. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.234. El precio promedio es de $ 3.254.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 288,60 millones, registrando además un volumen promedio de 692,10 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 100,587 unidades.

El dólar abre una nueva jornada con movimientos que mantienen la atención de los mercados y los analistas económicos. Foto: NurPhoto via AFP

Ventas minoristas pierden impulso en EE.UU. en junio por cautela de consumidores

El consumo de los hogares estadounidenses se desaceleró en junio, después de dos meses impulsados por la subida de los precios de la gasolina, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, las ventas minoristas alcanzaron los 768.600 millones de dólares en el país, en alza de 0,2% con respecto al mes anterior y de 6,7% en un año.

Sin embargo, la media interanual incorpora un incremento de casi el 20% en las compras de gasolina, consecuencia del shock en los precios provocado por la guerra en Oriente Medio.

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En términos mensuales, el ritmo de consumo registra una fuerte desaceleración, tras una subida del 1% en mayo.

No obstante, está en línea con las previsiones de los analistas, de acuerdo con el consenso publicado por MarketWatch.

Este índice, muy amplio, incluye compras en tiendas, salidas a restaurantes, consumo de gasolina.

Ventas minoristas pierden impulso en EE.UU. en junio por cautela de consumidores Foto: stock.adobe.

No está corregido por la inflación, que se aceleró con fuerza durante el periodo. Esto implica que, aunque los estadounidenses gastaron más, no necesariamente compraron una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.