Dólar revirtió la tendencia y quedó más caro este martes: precio oficial del 14 de julio

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar amanece barato en Colombia y se acerca a nuevo piso: precio oficial del 14 de julio

Para hoy 14 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.250, lo que significó un incremento de $ 2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.248.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.230.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.260, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.225. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.252.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,256 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 692,53.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,28 % llegando a las 100,755 unidades.

La cotización del dólar sigue siendo un referente clave para el comercio exterior y la economía colombiana. Foto: NurPhoto via AFP

Bolsas europeas cierran con ligeras ganancias tras el dato de inflación en EE.UU.

Las principales bolsas europeas cerraron este martes con ligeras ganancias, impulsadas por la moderación de la inflación en Estados Unidos durante junio.

La Bolsa de Londres avanzó 0,30%, favorecida especialmente por las compras en el sector minero.

Fráncfort ganó 0,13%, París subió 0,03% en una jornada marcada por un bajo volumen de negociación debido al día festivo en Francia.

Por su parte las bolsas de Milán y de Madrid ganaron 0,10% y 0,11%, respectivamente.