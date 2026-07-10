Dólar vuelve a caer fuertemente en Colombia: precio oficial para este 10 de julio

El dólar terminó la jornada de este viernes con una caída en su cotización. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Nuevo esquema de cotización por horas en Colombia: la medida que deja Petro y que debe implementar el nuevo Gobierno

Para hoy, 10 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a $3.240, lo que significó una reducción de $65 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.305.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $42, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.282.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.285, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.231. El promedio de cotización se ubicó en $3.249.

Impresionante número de horas que los colombianos dedican al trabajo doméstico no remunerado: 44.326 millones

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,402 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 710,09.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, registró un comportamiento a la baja, con una variación del 0,07 %, hasta las 100,755 unidades.

La divisa estadounidense registra una nueva jornada de descensos en el mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Proyecto de ley de vivienda de EE. UU. se encamina a convertirse en ley pese al desaire de Trump

Una histórica ley bipartidista destinada a facilitar el acceso a la vivienda en Estados Unidos entrará oficialmente en vigor el sábado, a pesar de la negativa del presidente Donald Trump a promulgarla.

La Ley Camino a la Vivienda del Siglo XXI (21st Century ROAD to Housing Act) fue aprobada el 23 de junio en el Congreso por márgenes abrumadores, otorgando a los republicanos mayoritarios y a los demócratas de la oposición una importante victoria legislativa de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Según la Constitución estadounidense, un texto adoptado por ambas cámaras se convierte en ley tras 10 días aunque el presidente no lo firme ni lo vete, siempre que el Congreso esté en sesión.

Trump se niega a rubricarla porque su iniciativa SAVE AMERICA Act, que impondría restricciones a las modalidades de voto, no avanza en el Senado.

“No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda, que ha sido plenamente aprobado por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar LA LEY SALVAR A ESTADOS UNIDOS, que tiene un apoyo del 97 % en el Partido Republicano y muy alto” entre los demócratas, anunció el presidente en su plataforma Truth Social.

Proyecto de ley de vivienda de EE. UU. se encamina a convertirse en ley pese al desaire de Trump. Foto: Suministrada a El País

La legislación exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar e identificación con fotografía en los centros de votación, además de imponer nuevos límites al voto por correo.