Economía

Nuevo esquema de cotización por horas en Colombia: la medida que deja Petro y que debe implementar el nuevo Gobierno

La administración De La Espriella tendrá la tarea de reglamentar disposiciones de la reforma laboral que permanecen pendientes.

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Redacción Semana
10 de julio de 2026 a las 9:15 a. m.
Aunque la reforma laboral ya cumple más de un año de vigencia, algunas de sus medidas más importantes siguen sin aplicarse por falta de reglamentación.
Aunque la reforma laboral ya cumple más de un año de vigencia, algunas de sus medidas más importantes siguen sin aplicarse por falta de reglamentación. Foto: Krakenimages.com - stock.adobe.com

Hace poco más de un año, el Gobierno nacional sancionó la reforma laboral, un proyecto que buscaba darles mayores beneficios a los trabajadores colombianos, aumentando el pago de recargos nocturnos y dominicales, y modificando algunas obligaciones de las empresas en diversos temas, como la contratación. Esto luego de que el Congreso, tras varias sesiones de votación, le diera luz verde y permitiera que se convirtiera en ley de la República.

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En este contexto, el Gobierno les dio a las empresas una ventana de tiempo para que pudieran ajustar sus operaciones y así se vieran menos impactadas con la normativa de un momento al otro.

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La cotización a pensión por horas, contemplada en la reforma laboral, continúa sin entrar en funcionamiento a la espera de las reglas que expida el Gobierno. Foto: Getty Images

Una de las modificaciones de la reforma laboral contempla que los trabajadores por horas puedan cotizar esas horas a su pensión. Sin embargo, esta medida continúa sin entrar en operación, debido a que la reglamentación no ha sido expedida.

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La ley indica lo siguiente en su artículo 34: “Las microempresas y hogares podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial, que en todo caso deberán computarse en semanas finalizando cada mes. El Gobierno nacional priorizará y protegerá a los sectores de hotelería, restaurantes, bares, agricultura, turismo y transporte, droguerías y farmacias. Para el acceso de este medio de cotización a tiempo parcial, la microempresa deberá formalizar su existencia y representación legal realizando su inscripción ante la Cámara de Comercio de su respectivo municipio”.

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Varias disposiciones de la reforma laboral aprobada por el Congreso aún no han sido implementadas, pese a que la ley ya se encuentra vigente. Foto: Getty Images

Pese a ello, la implementación en firme sigue pendiente porque el Gobierno Petro todavía no ha expedido las reglas para que pueda funcionar la medida. Así, el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que llegará a la Casa de Nariño el 7 de agosto, será el responsable de ponerla en marcha.

Es importante detallar que dentro de la normativa tampoco se ha implementado la creación de un programa de empleo nocturno para incentivar la generación de puestos de trabajo que atiendan las necesidades de las ciudades 24 horas. Esta reglamentación debía llegar seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, pero aún no lo hace.

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La falta de reglamentación mantiene congeladas algunas de las novedades de la reforma laboral, que buscaban ampliar la protección y formalización de los trabajadores. Foto: Suministrada por Comfandi