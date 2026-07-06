¿Cuáles son los cuatro cambios obligatorios para trabajadores que comienzan a regir desde julio en Colombia?

La llegada del mes de julio trae consigo varios cambios para los trabajadores colombianos. Esto dado que existen varias leyes que tienen pactado para este mes reducciones o cambios en las condiciones de los trabajadores. Una de las que entra en vigencia es la de la reducción en la jornada laboral.

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Es importante tener en cuenta que esta medida se tomó a través de la Ley 2101 del 2021, que precisa una reducción gradual de la jornada laboral semanal máxima, de 48 a 42 horas.

Reducción de la jornada laboral, mayores recargos y un nuevo festivo: estos son los cambios que llegan en julio. Foto: Getty Images

Desde el 15 de julio del 2023, la jornada pasó a 47 horas. El siguiente año, en la misma fecha, 15 de julio del 2024, se redujo a 46 horas. El 15 de julio del 2025 bajó a 44 horas y este año, luego del 15 de julio, tendrá su última reducción a 42 horas y se quedará allí fijada.

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Es importante tener en cuenta que el segundo cambio es el aumento de los recargos y horas extras, esto porque, si se incrementa el valor de la hora ordinaria al reducir las horas de la jornada obligatoria, tiene impacto en los pagos por trabajo adicional. Esto incluye tanto horas nocturnas, horas extra diurnas y horas extra nocturnas.

Los trabajadores tendrán una jornada semanal de 42 horas y mejores pagos por trabajo en domingos y festivos. Foto: 123RF

El siguiente cambio que verán los trabajadores este mes es el aumento de los pagos los días domingos o festivos. Esto, dada la reforma laboral, que planteó un aumento paulatino de los recargos festivos. Este año pasarán de un 80 % a un 90 %, lo que significa que si usted trabaja un domingo o festivo, recibirá mucho más sueldo.

El último cambio que verán los trabajadores este mes es el nuevo festivo que se definió hace algunos días, tras la celebración del día de la Virgen de Chiquinquirá, que se conmemora cada 9 de julio y se traslada al lunes 13 de julio. Las empresas que ese día deban seguir laborando deberán pagar el recargo del 90 %.