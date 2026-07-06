Mundial 2026: Mientras Trump deja a la Fifa como su títere, Petro se adjudica el rendimiento de la Selección Colombia

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica por los octavos de final del Mundial.

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“Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta”, declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca.

Trump afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran “injustas” y calificó de “muy sospechoso” el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que éste pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina por los dieciseisavos de final.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el partido de octavos contra Bélgica, previsto este lunes (7:00 p.m., hora colombiana) en Seattle, después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video.

Según el Reglamento Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión, sanción que no puede ser apelada por la federación del jugador.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la suspensión quedaba en suspenso durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Infantino para pedir la revisión de la expulsión.

“Vamos a tener al equipo completo, y Bélgica va a tener al equipo completo. ¿Y saben qué? Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos”, declaró Trump el lunes.

“De otro modo, si nos ganan... yo diré que estuvo amañado, igual que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas”, añadió el mandatario, en alusión a sus reiteradas afirmaciones, desacreditadas por tribunales y autoridades electorales, de que hubo fraude generalizado en las elecciones presidenciales de ese país y que perdió frente a Joe Biden.

UEFA

¿La gota que ha colmado el vaso? En pleno Mundial 2026, la decisión de la FIFA de permitir jugar al estadoundiense Folarin Balogun en octavos de final pese a su cartulina roja tras la intervención de Donald Trump ha hecho reaccionar con vehemencia al fútbol europeo.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja”, fustigó la UEFA en un comunicado marcado por un inusual tono severo.

Para estupefacción general del planeta fútbol, la FIFA anunció el domingo que el atacante Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos de final por haber pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón (decisión reafirmada tras uso del VAR), finalmente podrá jugar contra Bélgica el lunes en Seattle.

Folarin Balogun de los Estados Unidos celebra después de anotar contra Canadá durante la primera mitad de un partido final de la Liga de Naciones CONCACAF el domingo 18 de junio de 2023 en Las Vegas. (Foto AP/John Locher) Foto: AP

La Comisión Disciplinaria de la instancia, cuyos miembros son elegidos por el ejecutivo de la FIFA, convirtió la suspensión en firme por un castigo en suspenso “durante un período de prueba de un año”.

La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, pero insistió en las bases de una “competición justa, honesta y transparente”.

“Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones”, puntualizó.

“¿A dónde vas, FIFA"

Las reacciones en Europa fueron llegando en cascada a lo largo de domingo y lunes, con varias instituciones y personalidades mostrando su indignación.

“Es ínutil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político (...) Objetivamente es un precedente político extremadamente peligroso”, declaró el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malago, en las ondas de Radio Rai 1.

El predecesor de Infantino en el trono de la FIFA, Sepp Blatter, declaró que “las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas”.

“Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ‘Quo vadis, FIFA?’” (¿A dónde vas, FIFA)“, dijo Blatter.

Otro exdirigente, el francés Michel Platini, expatrón de la UEFA, resumió su opinión en una palabra para la AFP: “Vergonzoso”.

Acuerdos sobre las reglas

Para los observadores la FIFA ha cruzado un nuevo límite al intervenir directamente en lo deportivo, amenazando la integridad propia del torneo, pero su gestión arbitraria bajo influencia política no es ninguna novedad.

Durante el sorteo del Mundial, en diciembre de 2025, se entregó a Donald Trump un “premio FIFA de la paz”creado para la ocasión, con unos criterios de atribución no anunciados y que suscitó la incredulidad y burlas entre bastidores, si bien de las 211 federaciones miembro de la FIFA, solo Noruega pidió explicaciones.

“Todo el mundo se acomoda calculando el balance entre beneficio y riesgo para si mismo que conlleva oponerse a la FIFA”, informa a la AFP una fuente conocedora del funcionamiento de instituciones internacionales.

Con unas cantidades de dinero distribuidas a las federaciones en aumento constante, el cálculo tiene rápida solución.

Pero con el excesivo acercamiento con Donald Trump, la FIFA ha superado sus habituales maniobras para complacer al país anfitrión, ya visibles cuando Gianni Infantino trató de mantener al vice primerministro ruso Vitali Moutko en el Consejo de la FIFA, en contra de su propio Comité de Ética.

Para el especialista en geopolítica del deporte Simon Chadwick el caso Balogun es “perfectamente coherente con la mentalidad trumpista”, que consiste en reemplazar las reglas por “acuerdos” fundados en un equilibrio de poder.

Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en X toda suerte de mensajes. Y en uno de ellos se adjudicó el rendimiento de la Selección Colombia en el Mundial United 2026.

Selección Colombia en compañía del presidente, Gustavo Petro, antes de ir rumbo al Mundial 2026, el 4 de junio, en Bogotá Foto: Captura a transmisión de @infopresidencia

“Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la presidencia, dejó mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien futbol y sin trampas. Lo que hay es una gran construcción social que ustedes encuentran y lo digo así y lo reafirmó, aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia. ¿quien lo dice? El jefe del Estado. ¿A quien? A toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar !independencia! El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Angeles, California, EEUU de los hermanos Bautista", señaló Petro.

El mandatario colombiano también agregó: “Me gustaría una final del fútbol entre EEUU y Colombia”. Y en otro mensaje acotó: “Y sin trampas”.

Petro, muy controversial en su gobierno por la poca ayuda al deporte colombiano, el país recuerda cómo se perdió la sede de los Juegos Panamericanos y la posibilidad de hacer un Gran Premio de Fórmula Uno, se sube así al bus del combinado nacional, que este martes enfrentará a Suiza, a las 3:00 p-m., hora colombiana, en busca de un cupo a los 8 mejores de la cita mundialista.