Así fue el drama de Egan Bernal en la tercera etapa del Tour de Francia: “¡Qué mala suerte!”

Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue protagonista en la tercera etapa del Tour de Francia 2026. Desde muy temprano trató de meterse en el grupo de fugados y, cuando estaba cerca de lograrlo, la suerte le jugó una mala pasada.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 con nuevo líder: Pogačar hizo de las suyas en la etapa 3

El inesperado episodio que vivió Egan Bernal con Pogačar y Vingegaard: quedó grabado en cámara

Faltando 117 kilómetros para la meta, el corredor zipaquireño salió del pelotón en solitario y estaba a 30 segundos de alcanzar a los escapados cuando sufrió un pinchazo demoledor para sus intereses de buscar la victoria de etapa en Les Angles.

“¡Qué mala suerte para Egan Bernal! Justo cuando había logrado integrarse en la buena escapada, un pinchazo lo obliga a alejarse de sus compañeros“, informó la cuenta oficial del Tour.

El colombiano tuvo que recibir asistencia de su equipo en plena carretera y la oportunidad de ganar etapa quedó completamente cancelada. Afortunadamente, se mantuvo en el grupo principal, al lado de los favoritos de la clasificación general.

Para ese momento de la jornada, Egan Bernal ya había salido ileso de una caída en la que estuvieron implicados varios de los ciclistas del Netcompany Ineos como Thymen Arensman y Tobias Foss.

Primera victoria de Pogačar

El consuelo para Egan Bernal es que la fuga no prosperó y el pelotón de favoritos alcanzó al último sobreviviente cuando quedaban 11 kilómetros.

A partir de ahí, los gregarios del UAE Team Emirates tomaron el control por orden de Tadej Pogačar. El líder de la general, Jonas Vingegaard, respondió bien rodeado por los corredores del Visma-Lease a Bike.

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Esta etapa de 195 kilómetros tenía cuatro puertos de montaña categorizados, el último de ellos ubicado en la línea de meta. Bajo ese panorama se dio un mano a mano entre Pogačar y Vingegaard por la victoria del día, el liderato y la camiseta amarilla.

El esloveno ganó el pulso en la etapa 3 y de paso se quedó con la primera casilla de la general, aunque tiene el mismo tiempo de su máximo rival.

Tadej Pogacar celebrando la victoria en la etapa 3 del Mundial 2026. Foto: AFP

La cuarta fracción será de media montaña, una oportunidad perfecta para que los fugados lo vuelvan a intentar desde temprano. La delegación colombiana hasta ahora ha dejado buenas sensaciones, aunque sigue faltando mucho para estar en los puestos de vanguardia como los otros latinoamericanos Richard Carapaz e Isaac del Toro.

Posiciones de la etapa 3 - Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 4:45:11

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2″

3. Richard Carapaz (EF Education), a 2″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 2″

5. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 4″

6. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 4″

7. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4″

8. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4″

9. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 4″

10. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4″

…

15. Sergio Higuita (XDS Astana), a 18″

17. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 18″

25. Harold Tejada (XDS Astana), a 57″

54. Einer Rubio (Movistar Team), a 13′35″