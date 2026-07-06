Clasificación general del Tour de Francia 2026 con nuevo líder: Pogačar hizo de las suyas en la etapa 3

Un nuevo monólogo de Tadej Pogačar se dio en el Tour de Francia 2026. El corredor esloveno se hizo con la etapa 3 de la competencia, que inició el pasado 4 de julio.

Si bien el del UAE Emirates-XRG se tuvo que esforzar para dejar en el camino a sus rivales directos, al puerto de Les Angles llegó con la diferencia suficiente para ponerse como el número 1.

Esto le permitió también a Tadej subirse al podio con la camiseta amarilla que lo ratifica como líder, a pesar de tener el mismo tiempo de su persecutor, Jonas Vingegaard.

Así fue el drama de Egan Bernal en la tercera etapa del Tour de Francia: “Qué mala suerte”

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Clasificación general del Tour de Francia 2026 (etapa 3)

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 8:46:55.

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m. t.

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora), a 0:23.

4. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG), a 0:24.

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek), a 0:27.

6. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM), a 0:48.

7. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora), a 0:53.

8. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious), a 1:09.

9. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility), a 1:11.

10. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal-Quick Step), a 1:17.

...

26. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3:23.

29. Harold Tejada (XDS Astana), a 4:15.

31. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 3:54.

128. Einer Rubio (Movistar Team), a 16:58.

142. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 17:38.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

En cuanto a los escarabajos colombianos que disputan la ronda gala, hay que decir que Sergio Higuita es el mejor acomodado para dar la pelea. Este lunes pasó del puesto 26 al 18.

Egan Bernal también mejoró su ubicación al saltar 10 lugares; por su parte, Harold Tejada pasó del 29 al 13. Finalmente, quien tuvo la mejora más significativa fue Einer Rubio, al subir 57 puestos con respecto al que tenía: ahora es 71.

Egan Bernal mejoró su ubicación en el Tour de Francia 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Primera exhibición de Pogi

En una llegada en cuesta en la estación pirenaica de Les Angles, el esloveno logró la victoria gracias al trabajo de su compañero mexicano Isaac del Toro y a su superior explosividad, con dos segundos de ventaja sobre su rival danés, el ecuatoriano Richard Carapaz y el francés Paul Seixas.

Con el mismo tiempo que Vingegaard, Pogačar se hace con el liderato de la clasificación general por suma de puestos, mientras que el belga Remco Evenepoel es tercero a 23 segundos.

Tadej Pogačar celebró la victoria en la etapa 3 del Tour de Francia 2026. Foto: AFP

Fue la 22.ª victoria de etapa en el Tour de Francia para Pogačar, que a sus 27 años iguala a André Darrigade en la quinta posición de la historia de la Grande Boucle. El récord de 35 triunfos pertenece al recientemente retirado británico Mark Cavendish.

El cuádruple vencedor del Tour, que adora los Pirineos, donde acostumbra a dejar la competencia sentenciada, hizo trabajar a su equipo UAE durante toda la jornada para ir a recoger la victoria después de haberla cedido la víspera a su compañero Isaac del Toro, noveno el lunes en Les Angles y cuarto en la general.

After a great lead-out from his teammate, Pogacar claimed his 22nd victory in the Tour de France! 🏆



Bien lancé par son coéquipier, Pogacar s'offre une 22ème victoire sur le Tour de France ! 🏆



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Esta tercera etapa marcó la entrada del Tour en territorio francés, a 44 km de la meta. Hubo menos gente de lo habitual en los márgenes de las carreteras, luego de que el prefecto de la región francesa Pirineos Orientales instó al público a “no acercarse al recorrido”, debido a un importante incendio en la región.

Pero la etapa tampoco fue un desierto y los corredores fueron ampliamente aplaudidos, sobre todo por residentes y veraneantes, al atravesar los pueblos.

*Con información de AFP.