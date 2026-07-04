Tour de Francia 2026: clasificación general de Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 1

Netcompany Ineos acarició la victoria en la contrarreloj por equipos del Tour de Francia 2026. La escuadra de Egan Bernal había hecho un trabajo casi perfecto, pero sucumbieron ante la potencia de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Las cinco etapas más importantes del Tour de Francia 2026: Egan Bernal será ficha clave

El corredor danés cruzó la meta con un tiempo de 21 minutos y 47 segundos, que le permite convertirse en el primer líder de la clasificación general. Visma dio un golpe sobre la mesa en la batalla contra Tadej Pogačar para sacarle once segundos de diferencia que serán valiosos más adelante.

Vingegaard se vestirá de amarillo, mientras que Filippo Ganna (Netcompany Ineos) queda segundo de la general. Egan tuvo el honor de estar en la ‘silla caliente’ durante unos minutos hasta que se consumó la derrota por solo 8 segundos.

Todavía es muy prematuro para acomodar a los favoritos en la clasificación general; sin embargo, ya se empiezan a despejar las cartas de cada equipo para pelear por el título.

El Tour apenas empieza

Este domingo se disputará la etapa 2, un recorrido de 168.5 kilómetros que tiene cuatro puertos de montaña entre Tarragona y Barcelona.

No se esperan movimientos importantes en el pelotón y la lupa estará puesta sobre la fuga, en la que Sergio Higuita (XDS Astana) o Einer Rubio (Movistar Team) podrían entrar a participar.

Esta edición del Tour de Francia se caracteriza por ir aumentando la dificultad de las etapas hasta la tercera semana. Los organizadores quieren que la emoción se mantenga hasta la etapa 20, donde se coronará al virtual campeón antes del paseo de la victoria por los Campos Elíseos.

Egan Bernal en el Tour de Francia 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pogačar sigue siendo el máximo favorito a pesar de lo sucedido en la ‘crono’ por equipos, pero tendrá que trabajar el doble para imponerse sobre el actual campeón del Giro de Italia.

Jonas Vingegaard está decidido a recuperar el trono del Tour y avisó desde el primer día, venciendo a grandes exponentes de la contrarreloj como Filippo Ganna o Remco Evenepoel.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 1)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 21′47″

2. Filippo Ganna (Netcompany Ineos), a 8″

3. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 12″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 16″

5. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 19″

6. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 26″

7. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 28″

8. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 35″

9. Tobias Foss (Netcompany Ineos), a 38″

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 39″

...

54. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2′18″

68. Harold Tejada (XDS Astana), a 2′46″

80. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 3′06″

102. Einer Rubio (Movistar Team), a 3′25″

130. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 4′05″.