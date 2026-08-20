Primer parte de Daniel Torres, tras salir en ambulancia de El Campín: Pablo Repetto se pronunció

El pasado miércoles, 19 de agosto, Daniel Torres salió en ambulancia del estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue después del partido de Santa Fe contra River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Torres chocó con su compañero de Santa Fe, el portero Weimar Asprilla, en el segundo tiempo del encuentro. Los médicos entraron de inmediato a atenderlos a ambos, pero Daniel salió sustituido sobre los 84′.

Fue después del pitazo final que se vio a Daniel Torres ingresando, en camilla, a una ambulancia en el Coloso de la 57. A partir de ese momento, arrancó la expectativa sobre su estado de salud.

Sale Daniel Torres en la ambulancia del estadio. pic.twitter.com/qgHYSZ7VoS — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 20, 2026

Aunque aún no hay un diagnóstico médico sobre Daniel Torres, sí hubo un pronunciamiento desde Independiente Santa Fe. Entregaron detalles de a dónde fue trasladado y lo que viene.

Pablo Repetto: “Está mareado, probablemente un golpe en la zona de la clavícula”

“Fue con el cuerpo médico a la clínica, estaba mareado producto del impacto. Probablemente sea la zona de la clavícula. Hay que ver qué sale en los estudios”, dijo el técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, en diálogo con la prensa en la zona mixta del estadio El Campín.

Sobre el mismo tema habló Hugo Rodallega: “Lo de Daniel sí es un poco preocupante. Está en la clínica en este momento; esperamos que reciba noticias positivas. Esperemos que no sufra ningún daño que lo pueda sacar porque es un hombre que necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros. Esperamos su pronta recuperación”.

“Lo de Daniel es un poco preocupante, está en la clínica en este momento. Esperamos que recibamos noticias positivas”.



📌 Hugo Rodallega 🌟, capitán de @SantaFe 🇮🇩, sobre el estado de Weimar Asprilla y Daniel Torres. pic.twitter.com/M79FqNC07E — Miguel París (@SoyMiguelParis) August 20, 2026

A falta de confirmación oficial, Daniel Torres habría sido trasladado a la Clínica del Country. Incluso, el periodista Juan Nicolás Suárez reveló que los primeros exámenes a Daniel Torres no habrían arrojado nada grave:

“Daniel Torres, fuera de peligro. Fue trasladado este miércoles a la Clínica del Country. Los exámenes realizados hasta el momento no evidencian lesiones óseas. El jugador presentó mareo y desorientación tras recibir un fuerte golpe, pero se encuentra estable”.

🚨 Daniel Torres, fuera de peligro



Daniel Torres fue trasladado este miércoles a la Clínica del Country.



Los exámenes realizados hasta el momento no evidencian lesiones óseas. El jugador presentó mareo y desorientación tras recibir un fuerte golpe, pero se encuentra estable. 🙏 pic.twitter.com/yQ6kcvthnt — Juan Nicolás Suárez (@Juannicosuarez) August 20, 2026

Santa Fe va por el milagro en Buenos Aires

La expectativa en Santa Fe, además de que la salud de Daniel Torres esté en óptimas condiciones, es que puedan contar con el experimentado volante de cara al juego de vuelta contra River Plate por Sudamericana.

Los cardenales y el equipo de la banda cruzada tendrán su revancha el próximo miércoles, 26 de agosto, con River Plate ejerciendo de local en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

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Así las cosas, Santa Fe va por la hazaña de eliminar a un grande del continente en su cancha, y River espera confirmar su favoritismo en la llave.